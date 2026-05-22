LOWER ARGYLE, NS, le 22 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux constituent une infrastructure essentielle pour les communautés côtières et rurales, où ils soutiennent la pêche et le transport, de même que les économies locales qui se sont développées autour d'eux. D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches commerciales, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont ceux de 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada propose d'investir 957,8 millions de dollars sur cinq ans dans le Programme des ports pour petits bateaux, à compter de 2026-2027. Cet investissement permettra de financer des travaux de réparation courants et s'ajoutera au budget annuel d'environ 90 millions de dollars que le ministère des Pêches et des Océans (MPO) consacre déjà au programme. La ministre des Pêches Joanne Thomspon en a fait l'annonce aujourd'hui, accompagnée de Chris d'Entremont, député d'Acadie -- Annapolis.

Le nouvel investissement permettra au MPO d'effectuer des réparations, des améliorations et des travaux de dragage dans les ports concernés de tout le Canada. Au port de Camp Cove, à Lower Argyle, le financement permettra la reconstruction des quais 401 et 402. Il y a 53 navires dans ce port, et c'est principalement un secteur de pêche au homard et aux poissons de fond.

Les réparations tiendront compte des plus récentes projections en matière de changements climatiques, ce qui permettra de créer des infrastructures résistantes aux aléas climatiques et adaptées aux besoins de l'industrie et des communautés.

Tandis que le Canada passe d'une économie de dépendance à une économie de résilience, cet investissement soutiendra le développement économique local pour les générations à venir.

Le gouvernement fédéral bâtit un Canada souverain, prospère et responsable afin de donner au pays toute sa force, au bénéfice de tous.

Citations

« Les ports pour petits bateaux constituent le fondement des collectivités côtières vivant de la pêche. Les pêcheurs de partout au Canada comptent sur eux chaque jour, tout comme les collectivités qui les entourent. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans les ports pour petits bateaux, et je suis fière que notre gouvernement le réalise. Pour garder en vie les économies côtières, il faut veiller à ce que les ports demeurent sûrs et fonctionnels, et c'est un exemple concret de ce qu'on entend par le fait de bâtir un Canada fort. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 s'inscrit dans le prolongement de notre budget, en combinant des investissements stratégiques et une discipline budgétaire soutenue afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, en assurant notre prospérité aujourd'hui et en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires qui soufflent à l'échelle mondiale, nous gardons le cap avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, conçue par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Les collectivités d'Acadie -- Annapolis ont besoin d'infrastructures portuaires solides et fiables pour préserver leurs moyens de subsistance et leur économie locale. Cet investissement permettra de veiller à ce que le quai de Camp Cove demeure sûr, de façon à pouvoir soutenir les pêcheurs, les travailleurs et les familles locales pour encore bien des années. En renforçant les ports pour petits bateaux, nous renforçons les possibilités économiques pour les régions côtières de la Nouvelle-Écosse. »

- Chris d'Entremont, député d'Acadie -- Annapolis (Nouvelle-Écosse)

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources pour les médias : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]