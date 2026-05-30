FRENCH RIVER, PEI, le 30 mai 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont une infrastructure essentielle pour les communautés côtières et rurales, soutenant la pêche et le transport, les industries et les économies locales qui se sont développées autour d'eux. D'un océan à l'autre, les secteurs canadiens des pêches, de l'aquaculture et de la transformation des produits de la mer soutiennent près de 65 000 emplois, dont 42 900 pêcheurs commerciaux. En 2025, les exportations canadiennes de poissons et de produits de la mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada propose d'accorder 957,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, pour le Programme des ports pour petits bateaux. Ce programme comprend des investissements pour des réparations en cours et s'ajoute au budget annuel du programme de Pêches et Océans Canada (MPO) d'environ 90 millions de dollars.

Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald, a visité le port de French River à l'Île-du-Prince-Édouard pour mettre en lumière un investissement dans le Programme des ports pour petits bateaux du MPO au nom de l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches.

Le financement permettra au MPO d'effectuer des réparations, des améliorations et du dragage dans les installations des ports pour petits bateaux partout au Canada, y compris au port de French River, où le projet consistera à reconstruire les quais marginaux 404, 405 et 406, ainsi que la cale de halage 501. Les réparations seront effectuées en utilisant les plus récentes projections climatiques, ce qui permettra de créer des infrastructures résistantes au climat répondant aux besoins de l'industrie de la pêche commerciale et des communautés. Le port de French River abrite environ 17 pêcheurs commerciaux, et la principale pêche pratiquée est celle du homard.

Au moment où le Canada passe d'une dépendance économique à une résilience économique, cet investissement soutiendra le développement économique local pour les générations à venir.

Le Canada que bâtit notre gouvernement est à la fois fort et bienveillant, prospère et juste. Nous bâtissons un Canada fort, pour tous.

Citations

« Les ports pour petits bateaux constituent l'épine dorsale opérationnelle des communautés côtières au Canada. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans les ports pour petits bateaux, ce qui réaffirme l'engagement de ce nouveau gouvernement envers les communautés côtières et contribue à acheminer les produits canadiens vers les marchés. Les pêcheurs en dépendent, et les communautés qui les entourent dépendent des pêcheurs. Ce financement permettra de maintenir les ports sûrs et pleinement opérationnels partout au pays, afin que les économies rurales et côtières demeurent fortes et résilientes à long terme. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 poursuit sur la lancée de notre budget, en combinant des investissements stratégiques à une discipline budgétaire soutenue, afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, et afin d'assurer notre prospérité maintenant, tout en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Le secteur de la pêche et de l'aquaculture est un pilier de l'économie de l'Île-du-Prince-Édouard, réputée pour ses produits de la mer reconnus dans le monde entier. Notre investissement dans les ports de pêche pour petits bateaux contribuera à moderniser les quais et les ports partout au Canada, garantissant ainsi la sécurité de nos pêcheurs et la prospérité continue de nos collectivités côtières. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Les médias peuvent s'adresser à : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]; Relations médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]