MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - TCED INTL Inc. (TCED) et Batteries Expert, un leader dans le secteur de la vente au détail et de la distribution de batteries en Amérique du Nord, est fier de faire l'annonce d'un partenariat financier avec un consortium d'investisseurs québécois. Le groupe, dirigé par la Corporation Financière Champlain, inclut la participation de Fondaction, Partenaires d'investissement Roynat (Roynat Capital Inc.), le Groupe Infilise ainsi que le Groupe Soucy.

Ce partenariat stratégique marque une étape clé dans la trajectoire de TCED et Batteries Experts, ouvrant la voie à une croissance accélérée et à une consolidation de sa présence sur le marché nord-américain.

La famille Rozon, fondatrice et actionnaire depuis 60 ans, garde une participation importante dans l'actionnariat. Élise Rozon, représentante de la troisième génération de la famille, conserve également son rôle de présidente et directrice générale de l'entreprise. Se joignant aux membres du conseil, M. Philippe Infilise, assumera les fonctions de président du conseil d'administration.

« C'est un nouveau chapitre excitant pour TCED. », déclare Élise Rozon, présidente. « Ce partenariat stimulant permettra à l'entreprise d'accélérer davantage sa croissance et de soutenir la société dans la prochaine phase de son développement. »

« Notre partenariat avec Batteries Expert reflète notre appréciation pour les entreprises possédant une solide présence locale. Nous sommes heureux de collaborer avec Batteries Expert, une marque reconnue pour sa qualité, ce qui renforce notre engagement envers le soutien de sociétés prometteuses au Québec. » a déclaré Pierre Simard, associé directeur de la Corporation Financière Champlain.

À propos de TCED INTL Inc.

Situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, TCED INTL Inc. est une société québécoise exploitant un réseau de franchises comptant 60 commerces de détail sous la marque Batteries Expert. De plus, TCED distribue des produits sur les marchés canadien et américain, offrant des batteries, des chargeurs ainsi que des produits d'énergies renouvelables. Une entreprise familiale de troisième génération, TCED a établi une solide base de fournisseurs au Canada, en Asie et aux États-Unis et propose une gamme complète et variée de marques reconnues à prix compétitifs.

À propos de la Corporation Financière Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise de 3,34 milliards de dollars au 31 mai 2023, investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de Partenaires d'investissement Roynat

Partenaires d'investissement Roynat facilite la croissance et crée de la valeur dans les entreprises privées établies du marché intermédiaire en offrant du capital patient, des conseils et en mettant son réseau de contacts à la disposition des entrepreneurs canadiens. Avec des bureaux d'un océan à l'autre, Partenaires d'investissement Roynat se consacre à aider les entreprises à croître et à atteindre leurs objectifs stratégiques. Partenaires d'investissement Roynat est une division de Roynat Inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Scotia. Pour en savoir davantage, veuillez consulter roynat.com.

