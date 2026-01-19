VANCOUVER, BC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Le secteur forestier est un pilier de l'économie et de l'identité canadiennes. Depuis des générations, nos forêts ont soutenu des collectivités et dynamisé des économies locales. Face aux pressions commerciales incessantes et vu la nécessité de diversifier le secteur et d'assurer sa compétitivité sur la durée, le gouvernement du Canada a annoncé récemment la mise sur pied d'un groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien qui doit définir les voies à suivre pour restructurer, rééquiper et transformer le secteur.

Le Groupe de travail a tenu sa première réunion aujourd'hui. Au cours des 90 prochains jours, il échangera avec l'industrie, les provinces et territoires, des groupes autochtones et des associations représentant les travailleurs, et sollicitera les commentaires du public via un portail web qui sera lancé sous peu.

Ses travaux viseront principalement à consolider la compétitivité et la durabilité du secteur sur le long terme, en cherchant à :

développer les méthodes de construction modernes, par exemple le bois massif, les systèmes modulaires et la construction préfabriquée, surtout dans le secteur résidentiel;

encourager la diversification des produits (matériaux en bois avancés, bioproduits, etc.);

consolider l'accès aux marchés intérieurs et extérieurs;

améliorer la productivité grâce à l'innovation, à la numérisation et aux technologies de pointe;

rééquiper et restructurer l'industrie afin de la mettre dans les meilleures conditions pour l'avenir.

Au bout de 90 jours, le groupe de travail remettra un rapport contenant des recommandations au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson.

Le Groupe de travail est co-présidé par Ken Kalesnikoff, conseiller principal et directeur de Kalesnikoff Mass Timber, et Frédéric Verreault, vice-président des Affaires corporatives chez Chantiers Chibougamau, et composé des membres suivants :

Lana Payne, présidente nationale, Unifor

Lennard Joe, chef de la direction, BC First Nations Forestry Council

Don Roberts, PDG de Nawitka Capital Advisors Ltd.

Brad Carr, PDG de Mattamy Homes Canada

Jim Irving, co-PDG de J.D. Irving Ltd., Kent Homes

Luc Thériault, chef de la direction, Produits du bois, président de Domtar Canada et co-président de l'Alliance canadienne pour le commerce du bois d'œuvre

Le gouvernement du Canada soutient le secteur forestier au pays ainsi que les travailleurs et les régions qui en dépendent, et ce, tout en favorisant la transformation à long-terme du secteur pour qu'il demeure compétitif à long terme.

Citation

« La foresterie fait partie de l'ADN du Canada. La réunion d'aujourd'hui du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien représente un pas important dans notre projet de restructurer l'industrie pour qu'elle puisse faire face à la réalité d'aujourd'hui, et façonner les possibilités de demain. J'ai hâte de recevoir les éclairages et les recommandations de ce groupe exceptionnel concernant les occasions à saisir pour accroître l'utilisation de produits du bois novateurs, en particulier pour construire des maisons abordables, diversifier les marchés et favoriser la résilience des économies locales. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Le 26 novembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien, dans le cadre de nouvelles mesures visant à soutenir et à transformer le secteur forestier au pays.

Le secteur forestier canadien est un important moteur économique. Il emploie près de 200 000 personnes, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars

Des produits forestiers innovants, tels que le bois d'ingénierie, les biocarburants et les matériaux d'emballage biodégradables à base de produits forestiers, aident le Canada dans l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 et permettent des solutions de logement plus durables et plus efficaces.

Produits connexes

Liens pertinents

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]