QUEBEC, le 4 juin 2020 /CNW Telbec/ - Un groupe d'investisseurs mené par la Corporation Financière Champlain (« Champlain ») annonce l'acquisition de Boulangerie-Pâtisserie Dumas Inc. (« Dumas » ou « l'Entreprise »), un leader Canadien dans la production, distribution et commercialisation de pâtes feuilletées, croissants et vol-au-vents. Avec cette transaction, l'Entreprise de Québec est maintenant bien positionnée pour accélérer le développement et la promotion de ses produits à travers le pays et les Etats-Unis.



Fondée en 1992 par la famille Dumas, l'Entreprise vend ses produits à travers la marque « Dumas » ainsi que sous les marques privées des grandes chaînes de détail du Canada ainsi que d'autres marques d'alimentation. Avec plus de 60 employés dans leur usine, Dumas a mis en place de solides partenariats avec les plus grandes chaînes de magasins au Canada ; ceci devrait lui permettre de continuer sa trajectoire de croissance.

M. Marc Poulin se joint également en tant que Président exécutif du conseil afin de donner du support à l'équipe de gestion actuelle et d'aider à accélérer le plan de croissance à l'étranger. (M. Poulin est un associé opérationnel de Champlain et un ancien PDG de Sobeys.) « Je suis très heureux de pouvoir travailler avec l'équipe actuelle de gestion de Dumas afin d'aider à supporter les différentes avenues de croissances. Dumas a développé une réputation pour des produits de qualité supérieure, ce qui permettra de supporter les plans de développement aux Etats-Unis. » commente M. Poulin.

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

A PROPOS DE CHAMPLAIN CORPORATION FINANCIERE

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements partout au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

