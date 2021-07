MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Un groupe d'investisseurs mené par la Corporation Financière Champlain (« Champlain ») annonce l'acquisition d'Enjay Converters Ltd. (« Enjay »)

Cofondée en 1983 par M. Jay Cassidy et basée à Cobourg, Ontario, Enjay est un fabriquant de produits d'emballage uniques et de qualité pour l'industrie alimentaire visant la vente au détail, les supermarchés et les transformateurs alimentaires. Les produits Enjay sont vendus partout en Amérique du Nord.

M. Cassidy ainsi que les autres membres de l'équipe de direction d'Enjay resteront à la fois en tant qu'actionnaires et dirigeants afin de guider Enjay dans sa prochaine phase de croissance et de développement avec l'aide des ressources et des réseaux de Champlain.

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

À PROPOS DE CORPORATION FINANCIÈRE CHAMPLAIN

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements partout au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À PROPOS D'ENJAY CONVERTERS

Co-fondé en 1983 par Jay Cassidy, Enjay est devenu au fil des ans un acteur de premier plan dans son créneau spécifique du secteur de l'emballage alimentaire. Enjay fabrique et distribue des planches à gâteaux, des boîtes à gâteaux, des supports et des doublures à cupcakes, des poches à douille jetables et d'autres produits connexes destinés aux boulangeries des grandes chaînes d'épicerie au détail, aux boulangeries indépendantes, aux transformateurs d'aliments et à d'autres distributeurs du secteur de l'alimentation. Environ 70 % des produits Enjay sont fabriqués au Canada, le reste provenant d'Asie, des États-Unis et d'Europe.

