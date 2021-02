MONTREAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Un groupe d'investisseurs mené par la Corporation Financière Champlain (« Champlain »), et incluant Fondaction, annonce l'acquisition d'une position majoritaire dans Wong Wing, en partenariat avec McCain Foods Canada (« McCain »). Cette nouvelle entité spécialisée dans les plats congelés, s'appellera Aliments MLW Inc. Elle aura sa propre équipe de direction et sera basée à Montréal, Québec.

Wong Wing est une marque renommée ainsi qu'un leader Canadian dans le développement, la production et la distribution de plats congelés de cuisine chinoise avec une gamme de produits incluant les hors d'œuvres, entrées, snacks, soupes, et autres.

Tony Galasso, l'ancien PDG de Plats du Chef, se joint en tant que président exécutif du conseil de Aliments MLW: "Notre équipe de direction est très fière de ce partenariat ainsi que les opportunités de croissance que la plateforme pourra amorcer dans l'innovation de produits, l'expansion géographique ainsi que de l'exploitation de nouveaux canaux de distribution. Notre objectif est de promouvoir la marque Wong Wing ainsi que nos offres en marque privée en partenariat avec les supermarchés et épiceries afin d'être le leader nord-américain dans la catégorie des plats congelés d'inspiration de cuisine asiatique ».

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

À propos de Corporation Financière Champlain:

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements partout au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

www.champlaincanada.com

