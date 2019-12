Un gouvernement proactif pour le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que les élus du caucus de la région sont fiers de dresser le bilan de leurs réalisations.

« Depuis notre arrivée au gouvernement, nous avons été hyperactifs. Nous avons obtenu des sommes records pour faire rayonner la Capitale-Nationale, de Portneuf à Charlevoix, et plus de 80 % de nos engagements pour la région sont réalisés ou en voie de l'être. Nos collectivités, nos organismes, nos entreprises et nos citoyens en profitent déjà. Conscients qu'il y a encore plusieurs défis à relever, nous avons une vision ambitieuse et une équipe solide pour les relever. Ce n'est qu'un début! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La vitalité économique et culturelle de la Capitale-Nationale de même que la beauté de nos paysages et de notre architecture font de notre région un endroit exceptionnel. Notre équipe de députés travaille sans relâche pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Comme président du caucus, je suis fier de nos nombreuses réalisations et je peux vous assurer que nous ne ménagerons aucun effort au cours des prochaines années. »

Vincent Caron, député de Portneuf, président du caucus de la Capitale-Nationale

Mobilité :

Troisième lien Québec-Lévis :



325 M$ dans notre tout premier budget pour les plans et devis;



1,8 G$ pour le réseau structurant de la Ville de Québec.

Développement économique régional :

Bonification historique du Programme d'appui aux actions régionales ( PAAR) de 21,5 M$ sur 5 ans;

21,5 M$ sur 5 ans;

50 M$ pour la décontamination du Littoral Est de la Ville de Québec;



33,6 M$ pour le développement expérientiel du parc de la Chute-Montmorency.

Projets majeurs régionaux

Début des travaux de 171 M$ pour la réalisation de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain

;

10 M$ pour le quai de Beaupré afin de contribuer à la revitalisation de Sainte-Anne-de-Beaupré;

-de-Beaupré;

8,4 M$ pour la consolidation et la mise en valeur du site archéologique Cartier-Roberval

- ;

7 M$ pour l'aménagement de la pointe Benson à Lévis.

à Lévis. Jeunesse et éducation

36 M$ pour l'agrandissement et la construction d'écoles;



3,6 M$ du programme Agir tôt pour le développement de ressources en dépistage et le rehaussement des équipes d'intervention auprès des jeunes enfants présentant un retard de développement, une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme

Santé

32,5 M$ pour le déménagement de Lauberivière;



21,9 M$ pour la phase 2 du projet de réaménagement de l'Hôpital régional de Portneuf

;

9,1 M$ pour la construction d'un CHSLD à Wendake

;

2,8 M$ pour la bonification du Programme de soutien aux organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale

Économie

Lancement de l'appel de projets Régions branchées dans la région de la Capitale-Nationale afin d'appuyer des projets d'infrastructures numériques;



900 000 $ sur 5 ans aux MRC de Charlevoix pour Place aux jeunes en région.

