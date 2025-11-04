Un gouvernement libéral misera sur l'expertise, l'imputabilité et la transparence : un plan pour mettre fin au bordel informatique

QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Dans le but de mettre fin aux fiascos caquistes et d'enfin réaliser la nécessaire transformation numérique de l'État québécois, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique, Michelle Setlakwe, dévoile les grandes lignes d'un plan de redressement qui sera mis en œuvre par un prochain gouvernement libéral pour éviter les dépassements de coûts et les retards qui caractérisent le mandat caquiste.

En point de presse à l'Assemblée nationale, aux côtés de son chef, Pablo Rodriguez, elle a précisé que l'expertise, l'imputabilité et la transparence seront au cœur de ce plan qui vise à remettre de l'ordre au sein du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN).

La députée de Mont-Royal-Outremont a présenté les quatre grands axes sur lesquels s'appuiera le plan libéral de redressement :

Création d'une équipe d'élite (équipe SWAT) pour rétablir et maintenir l'expertise au sein du MCN. Le taux de roulement, les nombreux postes vacants et la dépendance aux consultants externes affectent la capacité du ministère à bien remplir sa mission essentielle. Un gouvernement libéral misera également prioritairement sur l'expertise locale et les entreprises d'ici;

Séparer le poste de sous-ministre au MCN et de Dirigeant principal de l'information (DPI) pour établir une distinction claire entre la vision stratégique et sa mise en œuvre. Comme le démontre le fiasco SIFA, le DPI devra à l'avenir être indépendant et ses recommandations visant à suspendre ou arrêter des projets hors de contrôle devront être rendues publiques;

Reprendre le contrôle : cesser de conclure des ententes à long terme de 12 ou 15 ans et de plusieurs milliards de dollars pour préconiser des contrats plus courts, sans pénalités exorbitantes et mieux adaptés à l'évolution rapide des technologies. Également, il s'agira d'imposer des projets-pilotes obligatoires avant tout déploiement national;

Refonte du tableau de bord pour le rendre plus transparent et pour permettre un véritable suivi des projets, avec des indicateurs clairs et fiables. À ce jour, même si plus de mille projets sont actifs, moins de 170 sont recensés dans le tableau de bord actuel.

Selon l'opposition libérale, au cours des sept dernières années, la CAQ n'en a pas fait assez pour bien gérer l'argent des Québécois. Elle a laissé s'accumuler les fiascos et a transformé la modernisation numérique en gouffre financier, estime Mme Setlakwe. Les Québécois en ont assez des projets dont les budgets et les échéanciers explosent. C'est pourquoi le Parti libéral propose enfin une approche basée sur l'expertise, l'imputabilité et la transparence.

Citations

« La CAQ a perdu le contrôle des projets de transformation numérique. Les fiascos, les dépassements de coûts et les retards s'accumulent. Le numérique doit cesser d'être une source de scandales et redevenir un levier de confiance entre l'État et la population. Pour réussir la transformation numérique, il faut d'abord rallier les citoyens : sans leur adhésion, aucune innovation - qu'il s'agisse de l'identité numérique ou de services en ligne - ne pourra véritablement fonctionner. Dans cet objectif, le ministère du Numérique doit jouer un vrai rôle de chien de garde, pas de figurant. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique

« Assez, c'est assez! Les Québécois méritent nettement mieux que les gâchis de François Legault qui s'accumulent dans l'important virage numérique que nous devons absolument réaliser. On a perdu du temps, on a perdu de l'argent! Il est temps qu'un gouvernement libéral remette de l'ordre dans tout ça et livre la marchandise, comme on l'a toujours fait. On a un plan concret avec des solutions tangibles qui nous éviteront d'autres fiascos coûteux. »

- Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]; Maxime Doyon-Laliberté, Attaché de presse, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 514 820-7267, [email protected]