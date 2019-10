Un gouvernement libéral minoritaire offre de réelles possibilités de progrès pour les travailleuses et travailleurs canadiens

TORONTO, le 21 oct. 2019 /CNW/ - L'élection d'un gouvernement libéral minoritaire, où le NPD et le Bloc québécois détiennent le reste du pouvoir, donne aux travailleuses et travailleurs une voix forte au Parlement.

« Cette élection portait véritablement sur les grands enjeux. Comment pouvons-nous créer des emplois bien rémunérés, fournir des services vitaux, notamment des soins de santé, et faire face aux changements climatiques en tant que pays? Les électeurs canadiens ont donné une réponse sur la façon dont nous allons le faire ensemble aujourd'hui », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Unifor s'est activement opposé au programme électoral conservateur en menant une campagne réussie pour arrêter Scheer.

« Les travailleuses et travailleurs se souviennent qu'Andrew Scheer faisait partie d'un gouvernement Harper qui s'occupait des grandes entreprises à nos dépens, a déclaré M. Dias. Nous voyons des politiques conservatrices en action en Alberta et en Ontario, où les salaires et les services essentiels ont été réduits et où des mesures ont été prises pour empêcher Andrew Scheer d'infliger des torts semblables au niveau fédéral. »

Le syndicat demande au prochain gouvernement de mettre en œuvre des régimes nationaux d'assurance-médicaments et de garde d'enfants, en investissant dans de nouveaux services publics audacieux qui bénéficieront à tous les travailleuses et travailleurs.

« Des gouvernements minoritaires et progressistes ont apporté certains des plus grands changements sociaux et législatifs à notre pays. J'espère que les députés élus aujourd'hui sont prêts à travailler ensemble pour trouver les solutions dont les travailleuses et travailleurs canadiens ont besoin », a ajouté Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Sarah McCue, représentante nationale aux communications d'Unifor, au 416-458-3307 (cell) ou à sarah.mccue@unifor.org.

