Tout juste après avoir obtenu son diplôme d'études collégiales et être devenu le plus récent multimillionnaire de l'Ontario, il a décidé de ne pas dévoiler qu'il avait gagné jusqu'à ce qu'il reçoive son chèque d'OLG. « Je voulais m'assurer que c'était vrai avant de surprendre ma famille et mes amis avec cette incroyable nouvelle », a déclaré M. Torres en recevant son chèque au Centre des prix OLG de Toronto.

Le jeune homme de 29 ans, qui joue régulièrement à la loterie, a vérifié son billet quelques jours après le tirage dans un magasin de son quartier. Il a vu beaucoup de zéros sur le vérificateur de billets et il pensait avoir gagné 35 000 $, mais il n'était pas certain que l'écran affichait le bon montant. Il est donc allé dans un autre magasin pour revérifier. « C'est là que je me suis rendu compte que j'avais gagné 35 millions de dollars. J'avais l'estomac noué en pensant à ce qui se passait. » En fait, M. Torres s'est rendu dans un autre magasin pour faire valider le billet par un détaillant. C'est à ce moment-là que la sonnerie gagnante du terminal de loterie a commencé à retentir. « J'étais paralysé », se souvient-il.

M. Torres a vérifié le billet de LOTTO MAX le matin, donc il ne savait pas trop comment se comporter tout au long de la journée. « J'ai dû essayer de continuer ma journée comme si de rien n'était pour faire face au choc de cet événement qui a changé ma vie! »

Encore un peu secoué par cette incroyable nouvelle et par le fait qu'il est maintenant multimillionnaire, M. Torres veut prendre un peu de temps pour savoir quoi faire de tout cet argent. « Je vais m'assurer que ma famille ne manque de rien et je vais faire des investissements pour m'assurer moi aussi de ne manquer de rien. » Il partagera une partie de son prix avec des organisations caritatives qui lui sont chères. M. Torres souhaite également redécorer sa maison et envisage de commander des œuvres d'art personnalisées à des artistes autochtones canadiens. Il espère voyager à travers le Canada et, lorsqu'il pourra se rendre dans d'autres pays en toute sécurité, il prévoit de visiter l'Europe et l'Asie.

Le billet gagnant a été acheté à King Grocery, rue King, à Toronto.

