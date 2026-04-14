MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - La 10e édition du Forum innovation aérospatiale international coorganisé par Aéro Montréal et Espace Aéro a pris fin aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal, avec une importante participation et de nombreuses annonces positives qui permettront à l'écosystème québécois aérospatial de poursuivre sur son élan actuel.

Plus de 1700 participants provenant de 412 entreprises et organismes différents ont pris part au plus grand rassemblement aérospatial au Canada. Plus de 2500 connexions d'affaires ont été organisées dans le salon B2B grâce à la tenue du Forum.

Faits saillants

De nombreuses annonces ont été faites dans le cadre du Forum innovation aérospatiale international :

Des investissements de près de 4,5M$ par Développement Économique Canada pour les régions du Québec auprès de deux grappes industrielles, Aéro Montréal et Propulsion Québec, et auprès de Sous-traitance industrielle Québec, pour structurer l'écosystème en défense et accompagner les PMEs à naviguer ce marché porteur. L'annonce a été faite par la ministre Mélanie Joly;

De nombreux partenariats et installations à YMX Innovation, le campus technologique d'Aéroports de Montréal situé à YMX l'Aérocité internationale de Mirabel. Pôle stratégique de la zone d'innovation Espace Aéro, ce site accueille présentement ou accueillera prochainement : Protospace, un espace exclusif de Airbus dédié à l'expérimentation, la productivité et la formation ; Un projet de surveillance automatisée par drone du site de Airbus à Mirabel en collaboration avec Exo-Drone; Les activités du Conseil national de recherches Canada en mobilité aérienne avancée avec son Centre d'innovation sur les drones; Le nouveau centre ultramoderne appelé ARCTIC du consortium H2CanFly; L'aménagement d'une usine d'assemblage de drones par Volatus; Les premiers équipements de WatchOut, une entreprise franco-suisse spécialisée dans les cellules d'usinage autonomes pilotées par IA;

Une entente de coopération entre la zone d'innovation Espace Aéro et l'Institut québécois d'intelligence artificielle MILA, pour une meilleure synergie et collaboration entre l'industrie aérospatiale et celle de l'intelligence artificielle;

« Cette 10e édition du Forum, tenue sous le thème de la collaboration, a permis non seulement de tisser des liens d'affaires durables, mais aussi de confirmer la position clé du Québec dans l'innovation aérospatiale mondiale. Tout est en place pour que l'écosystème aérospatial québécois poursuive sa croissance et en fasse profiter tout le Québec, si on continue d'appuyer nos entreprises et institutions pour qu'elles atteignent leur plein potentiel.»

Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal et Pascal Désilets, directeur général, Espace Aéro

La tenue du Forum innovation aérospatiale international 2026 a été rendue possible grâce aux importants partenaires suivants:

Airbus - Grand partenaire de l'événement ;

Pratt & Whitney Canada - Partenaire Associé ;

Bombardier - Partenaire Innovation Stratégique ;

CAE, Dassault Systèmes, Rolls-Royce Canada, Siemens - Partenaires Innovation.

Aéroports de Montréal - Partenaire Infrastructures d'innovation

Air Canada - Partenaire International ;

Investissement Québec - Partenaire Collaborateur +

BDO - Partenaire B2B

Flying Whales, Gouvernement du Québec - Partenaires Collaborateurs

Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale du Québec, Héroux-Devtek - Partenaires Experts +

Caisse des travailleuses et travailleurs unis Desjardins, Conseil national de recherches Canada, EY - Partenaires Experts

Communauté métropolitaine de Montréal - Partenaire Institutionnel

BCI Aerospace, Bell Textron Canada, FTAI Aviation, MILA, La Caisse, STRIX, Portage Cybertech - Partenaires Écosystème

À PROPOS D'AÉRO MONTRÉAL

Créé en 2006, Aéro Montréal, la grappe industrielle de l'aérospatiale au Québec, a pour mission de mobiliser les parties prenantes de l'écosystème aérospatial du Québec - entreprises, institutions, centres de recherche, associations et syndicats - en vue d'augmenter sa compétitivité et son attractivité sur la scène mondiale, tout en soutenant sa transformation, son rayonnement et sa croissance. Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

Pour plus d'informations : www.aeromontreal.ca.

À PROPOS D'ESPACE AÉRO

Créée pour faire du Québec un leader mondial en mobilité aérienne durable et intelligente, Espace Aéro, la zone d'innovation aérospatiale québécoise, réunit les acteurs clés de l'industrie, des établissements d'enseignement et de la recherche, ainsi que les PME et grands joueurs internationaux. Sa mission est de stimuler l'innovation collaborative et d'accélérer la transition vers une aviation décarbonée et autonome, tout en renforçant l'attractivité et le rayonnement international du secteur aérospatial québécois. Espace Aéro s'appuie sur trois pôles stratégiques à Montréal, Mirabel et Longueuil, et valorise la synergie, l'excellence et l'audace pour transformer l'industrie.

Pour plus d'informations : www.espaceaero.ca.

SOURCE Aéro Montréal

Contact média: Christopher Young, [email protected], 514-943-7365