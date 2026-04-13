MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - Aéro Montréal invite les représentants des médias à la 10e édition du Forum innovation aérospatiale international sous le thème « Au-delà de la technologie : de l'idée à l'adoption »

Date : 13 et 14 avril 2026, à de 8 h à 17 h Lieu : Palais des Congrès de Montréal, salle 210

1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal QC H2Y 0A3

Les médias sont invités à se présenter à l'accueil du Forum au 2e étage (salle 210) pour une accréditation et un accès gratuit, et à confirmer leur présence en avance auprès de [email protected] . Plusieurs annonces de soutien à l'industrie aérospatiale, notamment en matière de défense et de sécurité, se tiendront pendant le Forum.

Plus grand évènement aérospatial au Canada, le Forum accueillera à sa prestigieuse tribune plusieurs dizaines de conférenciers de renom de l'industrie aérospatiale et de hauts dirigeants, notamment Guillaume Chevasson, Président-directeur général d'Airbus Canada, Matthew Bromberg, Président et chef de la direction de CAE, Vince Sidwell, Directeur des concepts et technologies avancés, Pratt & Whitney Canada, David Murray, Vice-président exécutif, Fabrication, TI et Système Bombardier Excellence opérationnelle, Nicole Sturm, Directrice mondiale de l'aérospatiale et de la Défense de Siemens, Mitch Davies, Président du Conseil national de recherches Canada, Bachar Elzein, PDG et chef de la technologie de Reaction Dynamics, Jane Hupé, directrice adjointe de l'Environnement à l'Organisation de l'aviation civile internationale, et Björn Nagel, Directeur fondateur du Centre aérospatial allemand.

Plusieurs représentants de la classe politique prendront également la parole au Forum, notamment Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et de Développement Économique Canada pour les régions du Québec, Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et ministre du Travail, Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, et Tjorven Bellmann, ambassadrice d'Allemagne au Canada.

Pour consulter le programme complet de l'événement, cliquez ici : Programmation - Forum Innovation Aérospatiale International

La tenue du Forum innovation aérospatiale international 2026 est rendue possible grâce au soutien de nos précieux partenaires :

Airbus - Grand partenaire de l'événement ;

Pratt & Whitney Canada - Partenaire Associé ;

Air Canada - Partenaire International ;

Bombardier - Partenaire Innovation Stratégique ;

CAE, Dassault Systèmes, Rolls Royce Canada, Siemens - Partenaires Innovation.

Aéroports de Montréal - Partenaire Infrastructures d'innovation

Investissement Québec - Partenaire Collaborateur +

BDO - Partenaire B2B

Flying Whales, Gouvernement du Québec - Partenaires Collaborateurs

Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale du Québec, Héroux-Devtek - Partenaires Experts +

Caisse des travailleuses et travailleurs unis Desjardins, Conseil national de recherches Canada, EY - Partenaires Experts

Communauté métropolitaine de Montréal - Partenaire Institutionnel

BCI Aerospace, Bell Textron Canada, FTAI Aviation, MILA, La Caisse, STRIX, Portage Cybertech - Partenaires Écosystème

À PROPOS D'AÉRO MONTRÉAL

Créé en 2006, Aéro Montréal, la grappe industrielle de l'aérospatiale au Québec, a pour mission de mobiliser les parties prenantes de l'écosystème aérospatial du Québec - entreprises, institutions, centres de recherche, associations et syndicats - en vue d'augmenter sa compétitivité et son attractivité sur la scène mondiale, tout en soutenant sa transformation, son rayonnement et sa croissance. Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

Pour plus d'informations : www.aeromontreal.ca.

À PROPOS D'ESPACE AÉRO

Créée pour faire du Québec un leader mondial en mobilité aérienne durable et intelligente, Espace Aéro, la zone d'innovation aérospatiale québécoise, réunit les acteurs clés de l'industrie, des établissements d'enseignement et de la recherche, ainsi que les PME et grands joueurs internationaux. Sa mission est de stimuler l'innovation collaborative et d'accélérer la transition vers une aviation décarbonée et autonome, tout en renforçant l'attractivité et le rayonnement international du secteur aérospatial québécois. Espace Aéro s'appuie sur trois pôles stratégiques à Montréal, Mirabel et Longueuil, et valorise la synergie, l'excellence et l'audace pour transformer l'industrie.

Pour plus d'informations : www.espaceaero.ca.

SOURCE Aéro Montréal

Contact média: Christopher Young, [email protected], 514-943-7365