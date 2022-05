Un franc succès pour le Bal de la Jonquille 2022 avec plus de 1,2 million de dollars amassés pour la recherche sur le cancer au Québec

Animé avec brio par Isabelle Racicot, c'est dans un décor époustouflant sous le thème « Florescence » que le Bal de la Jonquille a rassemblé des centaines de convives. Grâce à la générosité des invités et donateurs, tous les fonds amassés lors de la soirée seront investis dans des projets de recherche novateurs au Québec tels que la création d'un programme de bourse de 5 M$ en partenariat avec le CQDM, la Fondation Cole et l'Oncopole afin d'accélérer le développement de plateformes, d'outils et de produits qui faciliteront les progrès en matière de prévention, de diagnostic et de traitement du cancer chez les enfants et les jeunes adultes. Grâce à l'ajout de nouveaux grands donateurs, les fonds alloués à ce programme de bourses ont maintenant atteint près de 8 M$ et l'attribution des premières bourses sera annoncée prochainement.

« Nous sommes infiniment reconnaissants à nos donateurs pour leur grande générosité à l'occasion de cette 29e édition du Bal de la Jonquille de Montréal. C'est grâce à leur appui que nous pouvons continuer d'investir dans des projets de recherche novateurs sur le cancer au Québec et faire une réelle différence dans la vie des personnes touchées par la maladie », conclut Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer.

À propos du Bal de la Jonquille

Au fil des années, le Bal de la Jonquille est devenu la plus importante soirée-bénéfice liée au cancer au Canada. Dans un décor raffiné et lumineux, le Bal rassemble l'élite de la communauté des affaires du Canada et a permis d'amasser plus de 41 M$ depuis sa création en 1994. Ces dons ont eu des retombées indéniables sur les personnes atteintes de cancer.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

