Un franc succès aux Portes ouvertes Mangeons local à l'ITAQ Près de 3000 visiteurs au rendez-vous!

Tout au long de la journée, les participants ont pu visiter la ferme-école Maskita où ils ont pu voir un petit veau né le matin même. Puis, dans le complexe serricole, en plus d'en savoir davantage sur la production réalisée par les étudiants, ils ont pu repartir avec un plant de basilic qu'ils ont transplanté eux-mêmes. Les balades en tracteur, les démonstrations et les animations familiales ont su capter l'intérêt des curieux, tandis que le taureau mécanique a fait vivre des sensations fortes à plusieurs courageux.

Véritable vitrine du savoir-faire agroalimentaire à Saint-Hyacinthe

Près de 1000 personnes étaient attendues à ces portes ouvertes à l'ITAQ, et à la fin de la journée, on en comptait trois fois plus sur place. Après plus d'une quinzaine d'années d'absence à cet événement, force est de constater que la population a démontré un vif intérêt pour les installations qui sont au cœur de la Ville de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, lors des visites, plusieurs d'entre eux ont exprimé leur satisfaction d'en avoir appris davantage sur les programmes offerts, la mission de l'Institut et le formidable lieu d'apprentissage que nos étudiants ont la chance d'avoir dans le cadre de leurs cours.

Citation

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir accueilli autant de visiteurs. Cet événement illustre parfaitement notre mission qui consiste à former la relève, mais aussi à rapprocher les citoyens au monde agricole. Il reflète aussi notre responsabilité citoyenne et corporative dont l'objectif est de contribuer au développement durable de nos communautés, sensibiliser la population à l'importance de manger local et soutenir l'essor d'une agriculture fière et innovante », a souligné Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ.

Cet événement a été rendu possible grâce à l'implication de l'ensemble de l'équipe de l'ITAQ, de ses étudiants et partenaires, qui ont contribué au succès de la journée.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

Photos : Des membres du comité organisateur de l'événement entourent le maire de Saint-Hyacinthe, M. André Beauregard et photo du bébé veau, né le matin même de la journée Portes ouvertes.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 450 513-2513, [email protected]