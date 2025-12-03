Synthèse de la journée de réflexion portant sur la filière équine de l'ITAQ

LA POCATIÈRE, QC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - À la suite de la journée de réflexion sur la filière équine, tenue le 22 mai dernier, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a présenté, le 25 novembre, la synthèse des échanges ainsi que les recommandations qui en découlent aux membres de son Conseil d'administration. Rappelons que cette démarche visait à définir les orientations futures de la filière équine au campus de La Pocatière, de manière à renforcer la position de l'ITAQ dans le secteur et à mieux préparer les finissants aux réalités du milieu.

Quatre grandes orientations

Un cheval devant un bâtiment de l'ITAQ, campus de La Pocatière (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

À partir des commentaires recueillis auprès d'une soixantaine de participants issus du milieu équin, quatre grandes orientations prioritaires ont été dégagées :

Bien-être animal Savoir-être des étudiants Optimisation du site du complexe équin Améliorations pédagogiques

Des actions déjà mises en place

Un plan d'intervention a été élaboré et plusieurs actions ont été rapidement déployées. Ainsi, de nouveaux critères d'admission ont été adoptés, notamment l'exigence du brevet de cavalier et la limitation du nombre de places selon la voie choisie. Ces critères entreront en vigueur dès la session d'automne 2026. Par ailleurs, la mise en liberté prolongée des chevaux en rotation 12 h / 24 h a été instaurée jusqu'à la fin octobre. De plus, le positionnement de l'ITAQ comme modèle de gestion équine et de bien-être animal fait également l'objet d'un important travail de révision.

Enfin, plusieurs améliorations ont été apportées sur le campus. Celles-ci incluent le réaménagement et l'entretien accru des écuries, la mise en place d'une nouvelle procédure de suivi des comportements et des problématiques médicales, ainsi qu'une collaboration renforcée entre les différents professionnels -- vétérinaire, maréchal-ferrant, enseignants, entraîneurs, palefreniers et technologues -- afin de mieux mettre en valeur l'expertise de chacun.

« Nous prévoyons également la révision du programme selon les besoins du milieu et le développement d'une formation longue durée en attelage, sans compter le renouvellement du cheptel et l'embauche de spécialistes afin d'avoir une cohérence accrue entre l'enseignement et les pratiques à l'écurie », conclut Luc Létourneau, directeur adjoint et responsable du complexe équin, au campus de l'ITAQ, à La Pocatière.

Enfin plusieurs événements équestres sont en préparation afin de faire rayonner l'apprentissage de notre communauté étudiante ainsi que le professionnalisme de nos équipes d'enseignants et de technologues.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 450 513-2513, [email protected]