Retour sur les journées portes ouvertes à l'ITAQ

Une tonne d'activités proposées

Lors des portes ouvertes, une véritable expérience de ce qu'est la vie étudiante sur le campus était proposée. La future cohorte avait le choix de participer à des mini-ateliers, poser leurs questions au kiosque d'information scolaire, ainsi qu'à ceux des sports inter-collégiaux et de l'aide pour trouver un logement. Ce fut également l'occasion de participer à un quizz ludique ou encore découvrir les légumes et autres produits offerts par les étudiants au marché pédagogique.

Étant le seul établissement francophone de formation collégiale à se consacrer exclusivement à l'agroalimentaire au Québec, l'ITAQ offre un milieu de vie et d'apprentissage où il est possible de développer son plein potentiel dans des champs d'intérêt variés : agriculture, agroalimentaire, agroenvironnement, horticulture et domaine équin.

Des dates supplémentaires en janvier 2026

Vous avez manqué les événements de novembre, soyez des nôtres en janvier. On vous attend le jeudi 22 janvier de 18 h à 20 h, au campus de Saint-Hyacinthe et le jeudi 29 janvier, également de 18 h à 20 h, au campus de La Pocatière. Le formulaire d'inscription se trouve ici : ecoutetavoix.ca

Enfin, rien de mieux que de vivre le quotidien d'un étudiant de l'ITAQ grâce à la formule « Étudiant d'un jour » pour confirmer un choix de programme. L'inscription à cette activité, se fera en janvier prochain via la même page : ecoutetavoix.ca

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell. : 450 513-2513, [email protected]