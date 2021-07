Un fonds participatif de 1 M$ lancé par RECYC-QUÉBEC et La Ruche - Le Fonds Moins c'est +& soutiendra des projets ayant moins d'empreinte et plus d'impact

Cette initiative est une invitation aux jeunes entreprises québécoises à se mobiliser pour accélérer la transition écologique. Elle allie le financement participatif, la contribution à des entreprises de différentes tailles et un soutien gouvernemental novateur. Avec le financement participatif comme levier, le Fonds vient ajouter un outil financier supplémentaire à ceux déjà offerts par RECYC-QUÉBEC dans les domaines de la réduction à la source, du réemploi et de la prévention des matières résiduelles.

RECYC-QUÉBEC et La Ruche ont décidé d'unir leurs forces afin de propulser le développement de projets et de solutions qui ont moins d'impact sur l'environnement. L'objectif étant d'informer, d'engager et de mobiliser les citoyens sur des initiatives innovantes tout en stimulant l'émergence de projets écoresponsables.

Les porteurs de projet peuvent soumettre leur candidature au Fonds Moins c'est + propulsé par RECYC-QUÉBEC et La Ruche sur le site Internet laruchequebec.com/moinscestplus. Une fois le projet accepté, la campagne de financement participatif sera mise en ligne. Si le porteur de projet atteint son objectif de campagne, le montant apparié provenant du Fonds lui sera déboursé en totalité ou en partie. En somme, la structure de financement permet à l'écoentrepreneure ou l'écocentrepreneur de bénéficier d'un montant additionnel de 50 % lors de la réussite de sa campagne, jusqu'à concurrence de 25 000 $.

« Depuis plusieurs années maintenant, RECYC-QUÉBEC agit comme une bougie d'allumage un peu partout au Québec en soutenant des projets qui contribuent à la préservation des ressources et l'atteinte d'un Québec sans gaspillage. L'annonce d'aujourd'hui et ce partenariat avec un accélérateur d'innovations comme La Ruche, est une invitation que nous lançons à participer à cette nécessaire transition. Dans cette lutte contre les changements climatiques, il faut agir à plusieurs, être créatif, novateur et activer tous les leviers pour qu'une diversité de solutions émergent. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« La Ruche se distingue par sa structure unique de financement additionnel, qui permet aux promoteurs de bénéficier de bourses ou de prêts à l'atteinte de leur objectif. Des partenaires comme RECYC-QUÉBEC sont précieux car ils croient en notre mission et permettent aux entrepreneures et entrepreneurs de se réaliser, tout en inspirant des gestes concrets pour minimiser notre empreinte environnementale. »

Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche

Exemple de projets admissibles :

Projets sur le prêt, le partage ou le troc de biens;

Projets de réduction de consommation de produits à usage unique et/ou de stimulation de produits réutilisables;

Projets visant les produits écoresponsables de soins personnels ou d'usage courant à la maison.

Pour connaître les critères et détails des projets admissibles ou pour soumettre une demande de financement: laruchequebec.com/moinscestplus

La Ruche

La Ruche est une plateforme de financement participatif et un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence de projets qui stimulent l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté plus de 16,5 millions de dollars en financement participatif, et ce, dans les neuf régions dans lesquelles elle est active. La Ruche innove par son accompagnement humain (dont plus de 400 ambassadeurs), ses programmes de financement additionnels et son concept régional.

RECYC-QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

