Un fonctionnaire d'Hydro-Québec et un entrepreneur épinglés dans un stratagème de pots-de-vin

MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Un ex-fonctionnaire d'Hydro-Québec et un fournisseur de services de la société d'État ont été accusés de fraudes envers le gouvernement.

L'enquête de l'UPAC a permis de constater que Guy Huot, dans ses fonctions d'architecte chez Hydro-Québec, a accepté plusieurs milliers de dollars en pots-de-vin provenant de l'entrepreneur André Dansereau entre 2004 et 2020.

Les accusés devront comparaître le 22 septembre prochain au palais de justice de Montréal.

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

