Un financement majeur de 9,3 M$ permet à La Cantine pour tous d'élargir son impact dans les écoles du Québec

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - La Cantine pour tous se réjouit de l'annonce d'un financement de 9,3 millions de dollars sur deux ans, accordé par le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ). Ce soutien permettra de renforcer son programme de dîners scolaires sains et abordables dans les écoles québécoises, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire 2026-2027.

Ce financement additionnel s'inscrit dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire, découlant de l'entente conclue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec en mars 2025. Rappelons qu'Ottawa avait alors octroyé une enveloppe globale de 65 millions de dollars destinée à l'aide alimentaire dans les écoles. La confirmation du montant accordé à La Cantine pour tous pour son programme La Cantine dans les écoles vient aujourd'hui concrétiser ce soutien.

L'aide financière permettra notamment à l'OBNL de redistribuer les fonds à ses organismes membres-traiteurs, afin d'assurer la pérennité des services existants et de déployer le programme dans un plus grand nombre d'écoles dès la rentrée scolaire 2026. Après avoir intégré plus de 30 nouvelles écoles à la rentrée 2025, l'organisme pourra poursuivre sa croissance et desservir encore davantage d'élèves partout au Québec.

« Ce financement est une excellente nouvelle pour La Cantine pour tous et pour l'ensemble des communautés scolaires que nous desservons. Il nous donne la stabilité nécessaire pour consolider nos actions, intégrer de nouvelles écoles et contribuer concrètement à la réussite éducative des élèves en leur offrant des repas sains et abordables », souligne Benoist de Peyrelongue, président du conseil d'administration de La Cantine pour tous et directeur général de la CCHM.

Une rentrée scolaire de mi-année marquée par une expansion territoriale

La Cantine pour tous amorce également une nouvelle rentrée scolaire de mi-année, témoignant de sa capacité à déployer rapidement ses services en cours d'année scolaire afin de répondre aux besoins des milieux. Cette expansion se traduit par l'ajout de 13 nouvelles écoles et l'arrivée de l'organisme dans deux nouvelles régions : le Bas-Saint-Laurent et les Laurentides.

Dans le Bas-Saint-Laurent, les repas seront préparés par Les Cuisiniers Différents, un traiteur d'économie sociale de la Montérégie et membre du collectif de La Cantine pour tous. Dans les Laurentides, les repas seront préparés par le Comité d'Aide Alimentaire des Patriotes (CAAP), un organisme communautaire partenaire de La Cantine pour tous.

Liste des nouvelles écoles par région et les organismes les desservant

Région Nouvelle école Membre-traiteur Informations

additionnelles Bas Saint-Laurent École des Alizés Les Cuisiniers Différents

Bas-Saint-Laurent Nouvelle région Bas Saint-Laurent École Norjoli Les Cuisiniers Différents

Bas-Saint-Laurent Nouvelle région Capitale-Nationale École du Domaine La Baratte

Capitale-Nationale École de l'Escale et du Plateau La Baratte

Chaudière-Appalaches École de la Source (Adstock) Club Parentaide

Chaudière-Appalaches École De la Source (Saint-Raphaël) Centre d'Entraide familiale

de la MRC de Montmagny

Chaudière-Appalaches École Notre-Dame-d'Etchemin O' J'ai Faim Traiteur Social Nouveau membre Chaudière-Appalaches École Notre-Dame-du-Rosaire Moisson Beauce

Estrie École des Sommets Les Solutions

Gourmandes

Laurentides École de l'Amitié Comité d'Aide

Alimentaire des

Patriotes (CAAP) Nouveau membre La

Cantine dans les écoles

et nouvelle région Outaouais École le Tremplin Moisson Outaouais

Outaouais École Saint-Jean-de-Brébeuf Dîner pour mieux apprendre

Outaouais Namur Intermediate School Alliance alimentaire Papineau



« L'ajout de nouvelles écoles et de nouvelles régions en cours d'année scolaire illustre la force de notre collectif de partenaires et notre ancrage dans les territoires. C'est ensemble que nous pouvons élargir l'accès à une alimentation scolaire de qualité, partout au Québec », souligne Thibaud Liné, directeur général de La Cantine pour tous.

Grâce à cette expansion, le programme La Cantine dans les écoles de La Cantine pour tous est désormais présent dans 15 des 17 régions administratives du Québec, illustrant la capacité d'un modèle économique « pay what you can » éprouvé à soutenir une offre alimentaire scolaire équitable et durable à l'échelle du Québec.

Chiffres clés

La Cantine pour tous soutient aujourd'hui plus de 56 000 élèves dans 179 écoles avec 39 organismes membres à travers 15 régions du Québec, contribuant chaque jour à un meilleur accès à des repas scolaires sains et abordables.

Pour plus d'informations, visitez : https://lacantinepourtous.org/cantine-dans-les-ecoles/

À propos de La Cantine pour tous

La Cantine pour tous est un collectif qui fédère des organisations d'économie sociale et solidaire partageant une volonté d'agir ensemble pour contribuer à résoudre l'insécurité alimentaire et d'autres enjeux en alimentation sur leurs territoires. À l'heure actuelle, l'organisme connaît une croissance importante et est soutenu par le gouvernement du Québec et ses partenaires œuvrant en santé et en éducation, qui ont à cœur de favoriser son développement. La Cantine pour tous aspire à devenir un modèle pour l'accessibilité à la sécurité alimentaire.

