La Cantine pour tous invite les Québécoises et les Québécois à donner autrement : un geste simple, éthique et fiscalement avantageux pour lutter contre l'insécurité alimentaire

MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Alors que des milliers de Québécois et Québécoises coupent dans leur alimentation pour continuer à payer leur loyer et leurs factures, La Cantine pour tous lance un appel à la solidarité en invitant les individus et les entreprises à envisager le don d'actions, une manière concrète d'avoir un impact immédiat, sans toucher à leurs liquidités.

« Parce que nous faisons face à une nouvelle réalité : la faim n'est plus marginale, elle touche désormais une personne sur cinq au Québec. Dans ce contexte économique, celles et ceux qui ont la capacité de donner jouent un rôle plus crucial que jamais. » - Jihane Laalaj, conseillère principale en philanthropie, La Cantine pour tous

Pourquoi parler du don d'actions ?

Le don d'actions permet de transférer à un organisme de bienfaisance enregistré des actions cotées en bourse, des obligations ou fonds communs de placement, plutôt que de faire un don en argent. Ce type de don offre des avantages fiscaux considérables, illustrés dans l'exemple concret de Sarah.

En pleine croissance, La Cantine pour tous souhaite diversifier ses sources de financement et encourager une philanthropie flexible et à fort impact.

Pour cette première campagne dédiée aux dons d'actions, l'organisation vise un objectif stratégique de 5 000 $ d'ici la fin de l'année.

Ce montant peut être atteint sous la forme d'un don d'actions unique ; ou de plusieurs dons d'actions plus modestes cumulés.

« Nous voulons montrer que donner autrement est à la portée de nombreuses personnes ou petites entreprises C'est un geste qui ne touche pas aux liquidités et qui a un impact réel pour nos programmes. »- Jihane Laalaj, conseillère principale en philanthropie, La Cantine pour tous

Exemple concret : le don d'actions de Sarah

Sarah détient des actions achetées il y a quelques années. Au lieu de les vendre, ce qui déclencherait un gain en capital imposable, elle choisit de les transférer directement à La Cantine pour tous.

Les avantages du don d'actions

Donner sans mobiliser ses liquidités

Réduire son impôt sur le gain en capital

Recevoir un reçu de don pour la valeur marchande des titres

Avoir un impact concret et immédiat en soutenant La Cantine pour tous

Profiter d'un levier fiscal intelligent pour amplifier son impact

Inspirer d'autres donateurs et donatrices à donner autrement

Luttons ensemble pour la sécurité alimentaire au Québec une action à la fois

Pour faire un don d'actions dès aujourd'hui :

Formulaire de transfert

Jihane Laalaj, conseillère principale philanthropie, La Cantine pour tous

[email protected]

514 500-3335

Important - La Cantine pour tous n'offre pas de conseils fiscaux ou financiers. Pour vous assurer de faire un don d'actions en concordance avec votre situation personnelle, consultez votre conseiller.

À propos de La Cantine pour tous

La Cantine pour tous est un collectif qui fédère des organisations d'économie sociale et solidaire partageant une volonté d'agir ensemble pour contribuer à résoudre l'insécurité alimentaire et d'autres enjeux en alimentation sur leurs territoires. À l'heure actuelle, l'organisme connaît une croissance importante et est soutenu par le gouvernement du Québec et ses partenaires œuvrant en santé et en éducation, qui ont à cœur de favoriser son développement. Elle aspire à devenir un modèle pour l'accessibilité à la sécurité alimentaire.

Renseignements et demandes d'entrevues : Linda Pimparé, Directrice des communications, La Cantine pour tous, 514 244-5578, [email protected]