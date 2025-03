Une entente signée entre Ottawa et Québec : un tournant majeur pour La Cantine pour tous

MONTRÉAL, le 7 mars 2025 /CNW/ - La Cantine pour tous se réjouit de l'annonce officielle du financement de 65,2 millions sur 3 ans destiné à l'alimentation scolaire. Cette décision marque un réel tournant pour notre programme La Cantine dans les écoles , qui vise à offrir des repas sains et accessibles à un maximum d'élèves du primaire partout au Québec.

Le modèle de financement hybride du programme, combinant contributions volontaires des parents et l'aide financière du MEQ, a prouvé son efficacité en rendant les repas scolaires plus accessibles. Avec la bonification du montant qui sera attribué à La Cantine pour tous, le programme pourrait être étendu aux écoles les plus vulnérables et atteindre une couverture provinciale complète.

Une initiative de La Cantine pour tous qui a fait ses preuves : La Cantine dans les écoles

Avec maintenant plus de 2 millions de repas servis dans les écoles, La Cantine pour tous s'impose comme un acteur incontournable de l'alimentation scolaire au Québec. Depuis septembre 2020, 24 459 élèves ont bénéficié de repas sains et abordables, préparés par des traiteurs locaux et livrés directement dans les écoles.

Son programme repose sur un modèle unique qui :

favorise une alimentation saine et équilibrée, avec des repas préparés à partir d'ingrédients de qualité, souvent locaux;

encourage l'économie sociale en confiant la préparation des repas à des traiteurs de la communauté;

soutient les familles grâce à un système de prix flexible, permettant à tous les enfants d'accéder à un repas chaud, quelle que soit leur situation financière;

facilite la logistique des écoles, qui bénéficient d'une solution clé en main pour assurer une alimentation adéquate à leurs élèves;

favorise l'inclusion, évitant la stigmatisation des élèves tout en assurant la viabilité du programme grâce aux contributions des familles qui en ont les moyens.

Une avancée très attendue pour répondre à une demande croissante

Depuis son lancement en 2019, La Cantine dans les écoles a connu une croissance importante, passant de 3 à 141 écoles participantes, de 2 à 13 régions desservies et de 3 à 34 organismes membres offrant le service de traiteur. Cette expansion témoigne de l'impact du programme, mais aussi de la demande sans cesse croissante. En 2023, 106 écoles bénéficiaient du service, tandis que 57 étaient en attente. À ce jour, ce sont 154 écoles qui sont en attente, illustrant l'ampleur des besoins non comblés. Cette situation souligne l'urgence de poursuivre nos actions afin de réduire les iniquités grandissantes entre les élèves qui ont accès à un repas sain et abordable et ceux qui en sont toujours privés.

« Atteindre les 2 millions de repas servis est une preuve concrète de l'impact de notre programme et du besoin grandissant d'une solution durable en alimentation scolaire. Bien que les montants qui seront alloués aux différents acteurs ne soient pas encore connus, nous espérons pouvoir compter sur des ressources suffisantes pour assurer l'expansion de notre programme et répondre à la demande croissante des familles. Notre objectif est clair : poursuivre notre développement afin que tous les enfants du Québec puissent avoir accès à un repas sain chaque jour », souligne Mireille Jetté, directrice générale adjointe de La Cantine pour tous.

Pour plus d'information, visitez https://lacantinepourtous.org/cantine-dans-les-ecoles/ .

À propos de La Cantine pour tous

La Cantine pour tous est un collectif qui fédère des organisations d'économie sociale et solidaire partageant une volonté d'agir ensemble pour contribuer à résoudre l'insécurité alimentaire et d'autres enjeux en alimentation sur leurs territoires. À l'heure actuelle, l'organisme connaît une croissance importante et est soutenu par le gouvernement du Québec et ses partenaires œuvrant en santé et en éducation, qui ont à cœur de favoriser son développement. Elle aspire à devenir un modèle pour l'accessibilité à la sécurité alimentaire.

