La Cantine pour tous reçoit le Prix Innovation sociale 2025 de l'ADRIQ !

MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - La Cantine pour tous est fière d'annoncer qu'elle est récipiendaire du Prix Innovation sociale 2025 pour son programme La Cantine dans les écoles , parmi six finalistes sélectionnés.

Ce prix récompense un projet ayant généré une amélioration tangible face à une problématique sociale prioritaire au Québec. Issu d'un processus de co-construction avec les communautés concernées, il met en lumière une solution novatrice, adaptable et à fort impact, déjà déployée dans de nombreuses régions.

De gauche à droite : Luc Dancause, président du conseil d’administration, Réseau québécois en innovation sociale, Thibaud Liné, directeur général, La Cantine pour tous, Benoit Deshayes, responsable du développement, La Cantine pour tous (Groupe CNW/La Cantine pour tous)

Cette reconnaissance souligne l'impact concret de notre collectif dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, et la force des solutions co-construites avec nos membres-traiteurs, implantés au cœur des communautés au travers du Québec..

Ce prix c'est celui :

de nos membres-traiteurs, qui font vivre l'économie sociale de leur communauté;

de notre équipe engagée, qui porte le programme dans les 171 écoles au quotidien;

de toutes celles et ceux qui croient qu'un repas à l'école n'est pas un luxe, mais est essentiel.

Lors de la remise du prix, notre directeur général Thibaud Liné, accompagné de Benoît Deshayes, responsable du développement, a rappelé l'enjeu central :

« Pour répondre aux enjeux sociaux d'aujourd'hui, il faut faire preuve de créativité. Mais surtout, il faut reconnaître le travail remarquable des organismes de sécurité alimentaire, qui réussissent chaque jour à faire beaucoup avec très peu. L'innovation est importante, mais il reste encore trop d'enfants qui n'ont pas accès à un repas sain à l'école. Notre responsabilité, c'est de continuer à bâtir des solutions qui soient réellement accessibles à tous. »

Un prix… et une urgence persistante : 150 écoles en attente

Malgré cette avancée, 150 écoles sont actuellement sur liste d'attente pour bénéficier du programme La Cantine dans les écoles.

Derrière chaque école, ce sont des centaines d'enfants qui pourraient avoir accès à un repas sain chaque jour… mais qui doivent attendre faute de ressources suffisantes.

En ce Mardi je donne, chacun peut contribuer à nourrir davantage d'enfants

À l'occasion de Mardi je donne, nous invitons la population et les entreprises à soutenir La Cantine pour tous. Chaque don, petit ou grand, nous aide à réduire la liste d'attente, à rejoindre davantage d'écoles et à offrir à plus d'enfants l'égalité des chances de réussir… le ventre plein.

Faire un don

À propos de La Cantine pour tous

La Cantine pour tous est un collectif qui fédère des organisations d'économie sociale et solidaire partageant une volonté d'agir ensemble pour contribuer à résoudre l'insécurité alimentaire et d'autres enjeux en alimentation sur leurs territoires. À l'heure actuelle, l'organisme connaît une croissance importante et est soutenu par le gouvernement du Québec et ses partenaires œuvrant en santé et en éducation, qui ont à cœur de favoriser son développement. Elle aspire à devenir un modèle pour l'accessibilité à la sécurité alimentaire.

SOURCE La Cantine pour tous

Renseignements et demandes d'entrevues : Linda Pimparé, Directrice des communications, La Cantine pour tous, 514 244-5578, [email protected]