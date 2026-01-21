STRATFORD, PE, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le centre de mieux-être du campus communautaire de Stratford contribuera à promouvoir un mode de vie sain et actif grâce à un investissement fédéral de 10 millions de dollars.

Cette annonce a été faite par le député Kent MacDonald et par le maire Steve Ogden.

La nouvelle installation ultramoderne sera conçue de manière à dépasser les normes d'efficacité énergétique et comprendra une patinoire, un terrain intérieur en gazon synthétique, des espaces culturels et sociaux, une bibliothèque, un centre pour jeunes et des installations sportives extérieures. On procédera à la planification des futures phases de l'installation lors du processus de conception afin de permettre un agrandissement et l'intégration d'autres équipements à mesure qu'ils seront définis et financés.

Le centre de mieux-être servira d'espace public qui profitera aux résidents de Stratford et aura un impact positif sur la province de l'Î.-P.-É. en favorisant une collectivité plus saine et mieux connectée. Le centre établira également une norme de durabilité grâce à sa conception carboneutre et intègrera ses principes d'inclusivité dans ses développements futurs.

« Le nouveau centre communautaire de mieux-être est un merveilleux ajout à la municipalité de Stratford. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des infrastructures communautaires qui favorisent la santé et le mieux-être des insulaires. Le centre de mieux-être de Stratford servira d'espace où les résidents pourront se rassembler et participer à des activités récréatives et culturelles pendant de nombreuses années. »

Kent MacDonald, député de Cardigan

« L'annonce d'aujourd'hui permet à la Municipalité de Stratford de commencer les travaux de construction du centre de mieux-être, qui constitue la prochaine étape du développement de notre campus communautaire. Nous sommes impatients de finaliser la conception du centre et de lancer les travaux plus tard cette année. L'investissement antérieur consenti par la province de l'Î.-P.-É. et la Municipalité, ainsi que les 10 millions de dollars annoncés aujourd'hui par le gouvernement fédéral, constituent une avancée majeure pour notre collectivité. Nous sommes heureux à l'idée de poursuivre notre collaboration avec tous les ordres de gouvernement au cours des prochaines phases de construction de ce projet. C'est un grand jour pour nous à Stratford. »

Steve Ogden, maire de la Municipalité de Stratford

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 10 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et renforcer les économies locales.

Le financement fédéral alloué au projet est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale qui peuvent être imposées par les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux.

