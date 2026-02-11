OTTAWA, ON, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé la nomination de Rita Virk au conseil d'administration de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Dans le cadre des vastes efforts que le gouvernement du Canada déploie pour lutter contre la crise du logement, des mesures sont prises sur l'ensemble du continuum du logement afin de répondre aux besoins des collectivités partout au Canada. La SCHL joue un rôle essentiel dans l'élaboration de solutions de logement avec ses partenaires de l'industrie et tous les ordres de gouvernement.

Mme Virk est comptable professionnelle agréée et possède une vaste expérience en finances, en gestion de risques et en gouvernance. Elle a occupé des postes de haute direction et siégé à des conseils d'administration dans les secteurs public et privé, apportant une expertise approfondie en surveillance financière, en audit interne, en modernisation des systèmes et en élaboration de stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Elle siège actuellement au Comité ministériel d'audit d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Elle possède une maîtrise en comptabilité professionnelle et détient le titre Institut des administrateurs de sociétés, Administratrice, de l'Institut des administrateurs de sociétés. Mme Virk a été sélectionnée dans le cadre d'un processus ouvert et fondé sur les compétences.

Cette nomination témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à assurer un leadership fort et une saine gouvernance à la SCHL.

Le gouvernement du Canada, en collaboration avec ses partenaires, investit dans les infrastructures de logement afin de bâtir des collectivités résilientes et bien reliées, et d'offrir des options de logement abordables qui répondent aux besoins des Canadiens.

Citations

« Rita Virk apporte une expérience précieuse en matière de finance, de gestion de risques et de gouvernance. Sa grande expertise et sa vision stratégique constitueront un atout majeur pour le conseil d'administration de la SCHL, qui poursuit sa mission et soutient les efforts du gouvernement fédéral pour renforcer le système de logement canadien. »

-- L'honorable Minister Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

À propos de la SCHL

La SCHL est une société d'État fédérale qui joue un rôle essentiel en tant que responsable national du système de financement du logement et qui, dans le cadre de ses activités de recherche, ses activités d'élaboration et de mise en œuvre de programmes, de même que ses opérations commerciales, contribue de façon déterminante à la viabilité et à la stabilité du système de logement au Canada. La SCHL a pour mandat : « de favoriser l'accès à une diversité de logements abordables, d'encourager l'accessibilité à des sources de financement ainsi que la concurrence et l'efficience dans ce domaine, d'assurer la disponibilité de fonds suffisants à faible coût et de contribuer à l'essor du secteur de l'habitation au sein de l'économie nationale. »

