VALLÉE-DES-RIVIÈRES, NB, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Grâce à un investissement fédéral de 1,1 million de dollars, des améliorations écologiques seront apportées au Palais des Sports MGR C.V. Leclerc afin d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment.

Cette annonce a été faite par le député Guillaume Deschênes-Thériault et la maire Lise Roussel.

Ce financement permettra d'accroître l'efficacité énergétique de l'aréna grâce à l'installation d'équipements modernes et à la mise en place d'un certain nombre de solutions d'énergie renouvelable, notamment : un nouveau système de plafond qui réduit le transfert de chaleur vers la surface de glace; l'ajout d'un nouveau système de traitement de l'eau pour améliorer la production de glace; la remise à neuf du système de réfrigération et du condenseur; et l'installation de panneaux solaires sur le toit de l'aréna.

Cet investissement permettra de moderniser l'installation, dans le but d'améliorer sa fiabilité, son rendement et sa durabilité à long terme en tant que bien communautaire pour les futures générations de jeunes athlètes.

Citations

« Investir dans des infrastructures plus écologiques et plus durables, c'est investir dans le bien‑être de nos collectivités. Les améliorations apportées à l'aréna du Palais des Sports MGR C.V. Leclerc permettront d'en accroître l'efficacité, de réduire les coûts énergétiques et d'entretien, et de faire en sorte que cet important lieu de rassemblement demeure un carrefour communautaire dynamique et stable pour les années à venir. »

Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche

« Cet investissement est une excellente nouvelle pour notre communauté. Le Palais des Sports MGR C.V. Leclerc, situé au cœur de notre communauté depuis 1967, est un lieu rassembleur essentiel pour nos citoyens, et ce financement nous permettra de moderniser l'infrastructure tout en réduisant son empreinte énergétique. C'est un projet équilibré qui contribue à la fois à la qualité de vie, à la durabilité environnementale et à une gestion responsable des ressources municipales. »

Lise Roussel, maire de la Municipalité de Vallée-des-Rivières

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 100 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 44 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 85,2 tonnes.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Eric Boutot, Directeur SLCVC, Municipalité de Vallée-des-Rivières, 506-740-7284, [email protected]