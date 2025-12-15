FALL RIVER, NS, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La route 2 à Fall River sera mieux protégée contre les inondations grâce à un investissement de plus de 3,6 millions de dollars du gouvernement fédéral et de la Municipalité régionale d'Halifax.

De fortes précipitations provoquent régulièrement des inondations à trois endroits le long de la route 2 : entre le chemin Holland et l'avenue Howe, entre l'avenue Coach et le 3476, route 2, et entre le chemin Fall River et le chemin Miller Lane. Afin de réduire le risque d'inondation des propriétés privées, des résidences et du corridor routier, ce projet vise à accroître la capacité du système de drainage existant afin d'améliorer sa capacité à absorber les flux accrus d'eaux pluviales lors de fortes précipitations.

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Citations

« Les phénomènes météorologiques extrêmes causent des dommages tant aux propriétés privées qu'aux infrastructures publiques. Le gouvernement fédéral s'est engagé à financer des projets, comme celui de Fall River, qui permettront de mieux protéger les habitations, les routes et les autoroutes contre les inondations causées par les fortes pluies, qui sont de plus en plus fréquentes et intenses. »

Braedon Clark, député de Sackville-Bedford-Preston

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures adaptées au climat. En renforçant les systèmes de gestion des eaux pluviales, nous pouvons garantir une croissance durable et résiliente. Ces investissements permettent de protéger les familles, les propriétaires et les entreprises, ainsi que de bâtir des collectivités prospères pour les générations à venir. »

Andy Fillmore, maire de la Municipalité régionale d'Halifax

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 458 400 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que la Municipalité régionale d'Halifax fournit 2 187 600 $.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 3 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 120 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

