Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
15 déc, 2025, 13:21 ET
VALLÉE-DES-RIVIÈRES, NB, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche et Lise Roussel, maire de la municipalité de Vallée-des-Rivières.
|
Date :
|
Le mardi 16 décembre 2025
|
Heure :
|
10 h 00 HNA
|
Lieu :
|
Entrée de l'aréna
|
Palais des Sports MGR C.V. Leclerc
|
1 rue de l'École
|
Saint-Léonard, N.-B. E7E 1Y1
Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Eric Boutot, Directeur SLCVC, Municipalité de Vallée-des-Rivières, 506-740-7284, [email protected]
Partager cet article