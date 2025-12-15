VALLÉE-DES-RIVIÈRES, NB, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche et Lise Roussel, maire de la municipalité de Vallée-des-Rivières.

Date : Le mardi 16 décembre 2025



Heure : 10 h 00 HNA



Lieu : Entrée de l'aréna

Palais des Sports MGR C.V. Leclerc

1 rue de l'École

Saint-Léonard, N.-B. E7E 1Y1

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Eric Boutot, Directeur SLCVC, Municipalité de Vallée-des-Rivières, 506-740-7284, [email protected]