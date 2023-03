RANKIN INLET, NU, le 14 mars 2023 /CNW/ - La hausse du prix des aliments et des coûts d'exploitation est une réalité dans l'ensemble du Canada qui a des répercussions majeures sur le pouvoir d'achat des communautés nordiques et isolées. Pour relever ces défis, le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires autochtones et nordiques afin de soutenir leurs priorités locales et d'améliorer la souveraineté alimentaire dans le Nord et l'Arctique.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé d'importantes améliorations au programme Nutrition Nord Canada qui auront une incidence considérable sur les résidents de 112 communautés nordiques et isolées. Le gouvernement du Canada a signé des accords de contribution avec 24 gouvernements et organisations autochtones régionaux qui permettront de verser un financement de plus de 120 millions de dollars aux communautés admissibles dans le cadre de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et de la nouvelle Subvention pour les programmes alimentaires des communautés.

Grâce à cet investissement réparti sur deux ans, les communautés pourront définir et mettre en œuvre leurs propres priorités en matière de sécurité alimentaire.

La Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs offre un financement à l'appui des activités traditionnelles de chasse, de récolte et de partage des aliments. Depuis sa création en 2020, elle a contribué à soutenir plus de 5 500 chasseurs-cueilleurs des communautés nordiques. La Subvention pour les programmes alimentaires des communautés, qui a été lancée récemment, vise à fournir une aide financière aux fins d'initiatives communautaires de partage des aliments, notamment les commandes de groupes, les programmes de repas pour les Aînés et les programmes alimentaires dans les écoles, qui contribuent à renforcer les réseaux de sécurité sociale qui sont essentiels pour assurer la sécurité alimentaire dans le Nord et l'Arctique.

Élaborées en collaboration directe avec des partenaires autochtones et nordiques, ces initiatives favorisent le rétablissement de la culture et des pratiques traditionnelles de récolte, et soutiennent la production alimentaire locale.

Citations

« Les communautés autochtones et nordiques savent comment répondre à leurs priorités alimentaires de la meilleure façon possible. Cet investissement permettra de soutenir les activités traditionnelles de récolte, de chasse et de partage des aliments des résidents du Nord, et d'améliorer l'infrastructure alimentaire locale dans 112 communautés des trois territoires et des régions nordiques de six provinces. Ces initiatives, qui représentent un volet fondamental de la réponse de notre gouvernement aux enjeux liés à la sécurité alimentaire dans le Nord et l'Arctique, contribueront à renforcer la souveraineté alimentaire dans les communautés nordiques et isolées. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« La tradition revêt une grande importance pour les communautés nordiques. Dans le cadre de ces accords de contribution conclus avec ses partenaires, le gouvernement du Canada reconnaît le rôle primordial que jouent les activités traditionnelles de chasse et de récolte et les initiatives communautaires dans la santé et le bien-être des résidents des communautés nordiques et éloignées. La Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés constituent des composantes essentielles de la réponse du gouvernement en ce qui touche la sécurité alimentaire dans le Nord, et elles permettront d'améliorer concrètement la qualité de vie de la population des Territoires du Nord-Ouest. »

Michael V. McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Compte tenu de la hausse constante des prix des aliments partout au Canada et dans le Nord, nous devons continuer à collaborer avec nos partenaires à la recherche de solutions pour accroître la sécurité alimentaire. Grâce aux accords de contribution annoncés aujourd'hui, les gouvernements autochtones comme celui des Gwitchin Vuntut au Yukon, ainsi que d'autres administrations du Nord, pourront mettre en œuvre leurs propres solutions en matière de sécurité alimentaire, fondées sur leurs traditions et leurs connaissances approfondies des besoins de leurs communautés. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« La Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés sont des initiatives élaborées conjointement par le gouvernement du Canada et les Inuit, et constituent des objectifs reconnus dans le cadre du plan de travail sur la sécurité alimentaire établi par le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne. Les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 ont mis en évidence la nécessité de soutenir les systèmes alimentaires locaux et de faciliter l'accès aux aliments du commerce, aux aliments traditionnels et aux aliments produits localement. La société Nunavut Tunngavik Incorporated travaille en tandem avec les associations inuites régionales en vue d'affecter le financement aux efforts de lutte contre l'insécurité alimentaire. »

Paul Irngaut

Vice-président de la Nunavut Tunngavik Incorporated

Faits en bref

Ces améliorations sont annoncées dans le cadre du Mois de la nutrition, une campagne menée tous les ans en mars et qui vise essentiellement à favoriser l'adoption de saines habitudes alimentaires et les choix éclairés en matière d'alimentation.

nutrition, une campagne menée tous les ans en mars et qui vise essentiellement à favoriser l'adoption de saines habitudes alimentaires et les choix éclairés en matière d'alimentation. En août 2022, dans le cadre de l'expansion du programme Nutrition Nord Canada, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 36 millions de dollars sur deux ans dans la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs. Une nouvelle composante a également été ajoutée à la subvention, à savoir la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés. Cette dernière, qui représente un investissement de 60 millions de dollars sur deux ans, a pour but de soutenir des activités de partage d'aliments du commerce, d'aliments traditionnels et d'aliments produits localement.

Depuis la création de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs en 2020, le gouvernement a octroyé un financement de 144,7 millions de dollars aux communautés admissibles à celle-ci et à la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés.

création de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs en 2020, le gouvernement a octroyé un financement de 144,7 millions de dollars aux communautés admissibles à celle-ci et à la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés. Le financement au titre de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs est versé directement aux 112 communautés nordiques et isolées par l'entremise des organisations autochtones bénéficiaires des trois territoires et de six provinces, dont des organisations de revendications territoriales et des gouvernements autonomes.

Depuis son lancement, la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs a permis de soutenir plus de 5 500 chasseurs-cueilleurs de plus de 100 communautés admissibles et plus de 85 nouvelles initiatives de partage des aliments et 113 activités de chasse et de récolte communautaires. Les partenaires autochtones ont tiré parti de la subvention pour financer des festins communautaires, des expéditions de récolte, la livraison de repas, l'achat d'équipement de récolte, des programmes destinés aux Aînés et aux jeunes, l'acquisition de congélateurs communautaires, des possibilités de formation et de développement des compétences, l'accroissement de la capacité d'entreposage locale et d'autres activités.

La Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs est l'une des premières initiatives élaborées selon un modèle de décolonisation recommandé par la Commission de vérité et réconciliation et la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. En conférant au gouvernement un rôle de soutien plutôt que de contrôle, cette subvention incite les organisations et les communautés bénéficiaires à élaborer et à mettre en œuvre leurs propres solutions fondées sur les processus décisionnels traditionnels et les priorités locales, ce qui permet au programme d'évoluer en vue de répondre aux besoins des communautés de partout dans le Nord.

Grâce à ce financement, les partenaires autochtones et du Nord peuvent élaborer des activités qui répondent aux besoins locaux des communautés isolées et accorder la priorité aux initiatives qui permettent de venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Parmi ces initiatives figurent le transport affrété et la livraison de denrées alimentaires, la mise en œuvre de programmes de repas, l'établissement de clubs d'achat et le renforcement des réseaux de sécurité sociale, de manière à veiller à ce que toute la population soit nourrie.

À partir de février 2023, le gouvernement du Canada a également augmenté les taux de contribution du programme Nutrition Nord Canada partout dans le Nord afin de tenir compte de la hausse du coût des aliments et de l'inflation.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

Twitter : GouvCan - Nord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez http://www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]