Un financement doublé pour favoriser l'accès à des activités de loisir, touristiques et culturelles pour les personnes handicapées

QUÉBEC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, annonce la bonification des sommes accordées pour la mise en place et la promotion de la Carte accompagnement loisir (la CAL) afin de favoriser l'accessibilité à différentes activités dans les domaines des loisirs, de la culture et du tourisme pour les personnes qui ont un handicap et ont besoin d'un accompagnateur. Un financement de l'ordre de 198 000 $ est prévu pour l'année 2024-2025. Cette bonification de l'aide financière servira à embaucher une ressource supplémentaire pour la gestion du programme et permettra d'augmenter le nombre d'organisations partenaires prenant part à cette mesure. Cela aura pour effet d'accroître considérablement l'offre d'activités gratuites aux accompagnateurs.

Un des freins identifiés pour la participation des personnes handicapées à des activités et événements de loisir réside dans les frais supplémentaires qu'elles doivent débourser pour couvrir l'entrée de leur accompagnateur. La CAL accorde la gratuité d'entrée à l'accompagnateur d'une personne handicapée qui détient cette carte dans les établissements partenaires. Cette mesure s'inscrit également dans le cadre du quatrième Plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire.

Citations :

« C'est avec grande fierté que nous bonifions cette mesure qui vise à réduire l'isolement social et à faciliter l'accès aux loisirs pour les personnes vivant avec un handicap. Grâce à cette initiative, ces personnes peuvent participer à des activités en fonction de leurs préférences personnelles, dans un contexte rassurant grâce à la présence indispensable de leur accompagnateur. J'invite l'entourage des personnes vivant avec un handicap à consulter le site de la Carte accompagnement loisir afin de découvrir la multitude d'offres et à en profiter pour planifier une activité enrichissante. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La Carte accompagnement loisir illustre la volonté de notre gouvernement de renforcer l'inclusion et la participation sociale de nos concitoyens. Ainsi, elle s'inscrit parfaitement dans les objectifs du Plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale que j'ai déposé en juin. Grâce à cette carte, plus de personnes en situation de handicap ou ayant besoin d'un accompagnateur découvriront les espaces de loisirs dont regorge le Québec. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« L'AQLPH est fière de porter cette mesure depuis plus de cinq ans. L'argent investi témoigne du succès de la CAL. L'augmentation constante du nombre de partenaires et d'adhérents en fait état au quotidien. Nous travaillons avec acharnement à l'inclusion des personnes handicapées dans l'offre de loisir au Québec et la CAL est un facilitateur important. Nous pouvons compter sur notre réseau d'instances régionales responsables du loisir pour les personnes handicapées pour garantir le succès et la pérennité de la CAL. Agir sur la gratuité, c'est enrayer un des obstacles à la participation aux activités et à la vie communautaire des personnes handicapées. Nous sommes reconnaissants du fait que Mmes Charest et Rouleau ainsi que notre gouvernement partagent cette vision et sommes confiants pour l'avenir. »

Geneviève Bergeron, directrice générale de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées

Liens connexes :

Pour consulter les modalités d'accès à cette mesure et l'offre d'activités, visitez le site Web https://www.carteloisir.ca/.

Pour en savoir plus sur le Plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029, visitez Québec.ca/lutte-pauvreté.

Sport, loisir et plein air :

Éducation :

