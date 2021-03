Un financement de 300 000 $ pour améliorer les soins aux patients atteints de cancer grâce à l'intelligence artificielle (IA)

MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW/ - Soutenue par un financement du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MÉI) de 300 000 $ sur 2 ans, la Société canadienne du cancer (SCC) s'associe à l'École de l'intelligence artificielle en santé (ÉIAS) du CHUM pour développer une série de formations sur l'apport et l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans la pratique professionnelle et les parcours de soins en oncologie. Des activités de sensibilisation et d'information pour les patients et les proches aidants seront également mises sur pied.

« Selon la stratégie canadienne 2019-2029 de lutte contre le cancer, l'IA a le potentiel d'accroître l'efficacité des soins contre le cancer, notamment dans la détection, le diagnostic et l'efficacité des traitements. C'est la raison pour laquelle la mise en place de ce projet en partenariat avec l'ÉIAS du CHUM aura un impact significatif sur l'amélioration des soins offerts aux patients atteints de cancer, notamment dans la nouvelle réalité post-COVID » affirme Diego Mena, vice-président, Initiatives stratégiques, Mission et engagement, Société canadienne du cancer.

Pour Nathalie Beaulieu, directrice de l'enseignement et de l'Académie CHUM et directrice de l'ÉIAS, « ce partenariat avec la SCC permettra aux acteurs de la santé de développer les compétences requises pour intégrer l'IA à leur pratique professionnelle de manière éthique, responsable et humaine, au bénéfice des patients atteints de cancer. Son caractère novateur réside d'ailleurs dans l'inclusion active du patient comme partie prenante de la conception à la diffusion du programme de formation ».

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés à travers le pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d'aide pour toutes les personnes touchées par le cancer et nous favorisons l'adoption de politiques en matière de santé qui aident à prévenir le cancer et soutiennent les personnes touchées par la maladie. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos de l'ÉIAS :

La mission de l'École de l'intelligence artificielle en santé (ÉIAS) du CHUM est de développer la relève et les acteurs de la santé dans leur capacité à intégrer l'IA en milieu réel, pour améliorer la santé de la population, et ce, de façon éthique et responsable. Lancée en 2018, elle est la première école au monde à se concentrer sur le développement des capacités humaines et l'implantation de l'IA en milieu réel de santé.

L'ÉIAS, c'est bien plus qu'une école, c'est une entité qui sert de liant entre tous les acteurs de la santé et ceux du milieu de l'IA.

eiaschum.ca

À propos du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients et de la population du Québec. Le CHUM adopte une approche intégrée de la santé et de la population qui s'exprime dans tous les aspects de sa mission, soit de soins, d'enseignement, de recherche, de gestion et d'innovation, ainsi qu'en partenariat avec le patient et le citoyen (SERGIP). Pour atteindre cet objectif d'amélioration continue de la santé de la population, une prise en charge des trajectoires de soins et de vie des patients a été mise en place en utilisant des données analysées par l'intelligence artificielle provenant d'informations génétiques et environnementales. En collaboration avec les autres intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, le CHUM offre les meilleurs soins spécialisés et surspécialisés basés sur des connaissances scientifiques sans cesse mises à jour. chumontreal.qc.ca

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements: Jack-Malcolm Samedi, Conseiller en communication, Société canadienne du cancer, [email protected]; Lucie Dufresne, Conseillère en communication, CHUM, [email protected]

Liens connexes

https://www.cancer.ca