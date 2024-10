Un financement de 1,9 M$ pour la conversion d'un terrain naturel de soccer en terrain synthétique à Gatineau

GATINEAU, QC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en compagnie du député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, est fière d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 1,9 million de dollars dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) afin de soutenir la Ville de Gatineau dans la réalisation de ce projet au Parc Ernest-Gaboury qui sera structurant pour la communauté.

Le projet vise la conversion d'un terrain naturel de soccer en terrain synthétique et comprend l'excavation, la construction de la base, l'installation d'un système d'éclairage et d'une surface synthétique selon les normes d'aménagement. L'ajout d'estrades, d'abris pour les officiels, de bancs des joueurs couverts ainsi que d'un tableau d'affichage fait également partie du projet.

Grâce à cet investissement, le gouvernement réaffirme son engagement à favoriser la pratique du sport et des activités physiques chez les jeunes et l'ensemble de la population, contribuant ainsi à l'adoption de saines habitudes de vie et à la création d'environnements propices à l'épanouissement et au bien-être.

Citations :

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer la santé physique et mentale de la population. Ils contribuent fortement à dynamiser nos régions et à renforcer le tissu social de nos communautés. Ces espaces occupent une place centrale dans nos collectivités et permettent à des gens de tous les âges et de tous les milieux de se rassembler, de pratiquer des activités physiques, de se divertir et de profiter du terrain de jeu exceptionnel que nous offre notre magnifique territoire. Je suis convaincue que ces investissements sont essentiels à la vitalité économique de nos régions, car de telles infrastructures contribuent à attirer des travailleuses et travailleurs de plusieurs secteurs stratégiques de notre économie, participant ainsi à concrétiser notre vision d'un Québec fier et économiquement prospère. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je suis très fier d'annoncer cet investissement très attendu de près de 1,9 million de dollars au parc Ernest-Gaboury. Cela va contribuer à mettre en place un milieu de vie où le bien-être et la santé des membres de notre communauté sont des priorités en encourageant davantage les jeunes et toute la population de Chapleau, de Gatineau et de l'Outaouais à adopter de saines habitudes de vie et à améliorer leur santé physique et mentale par la pratique de sports et d'activités physiques en tout genre. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental au ministre de la Justice

« Les besoins en infrastructures sportives sont criants à Gatineau et cette aide financière du gouvernement du Québec nous permettra d'améliorer l'offre de services notamment à l'est de la ville. L'ajout de ce terrain synthétique s'inscrit dans nos démarches actuelles à la Ville de Gatineau, et avec l'aide de partenaires, afin que des milliers de Gatinois et Gatinoises puissent pratiquer leurs sports et activités de prédilection dans des installations de qualité. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

Faits saillants :

Rappelons que le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) a pour but de favoriser l'accès des Québécoises et des Québécois à des infrastructures de qualité pour la pratique de sports, de loisirs et d'activités de plein air. Cela représente un investissement total de 300 millions de dollars, pour soutenir 322 projets dans l'ensemble des régions du Québec.

