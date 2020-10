OTTAWA, ON, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Une nouvelle étude commandée par l'Association médicale canadienne (AMC) indique qu'il faudra un financement additionnel d'au moins 1,3 milliard de dollars pour rétablir les temps d'attente prépandémie de six interventions. Le rapport, intitulé Résorber l'arriéré : coût pour ramener les temps d'attente à leurs niveaux d'avant la pandémie, quantifie l'arriéré créé par la première vague de COVID-19 pour six interventions qui représentent à elles seules près de 80 % des soins diagnostiques et chirurgicaux prodigués dans les hôpitaux du Canada.

« Il ne fait aucun doute que les effets de la pandémie se feront ressentir pendant des années. Cependant, ils pourraient gravement nuire à la qualité de vie de nombreux Canadiens en attente d'une intervention, explique la Dre Ann Collins, présidente de l'AMC. Il faut vite reprendre le retard, qui s'accumule toujours, sachant que les prochaines vagues risquent d'aggraver le problème. »

L'analyse portait sur le volume et le coût de l'arriéré causé par la COVID-19 et sur l'investissement financier requis pour rétablir les temps d'attente prépandémie d'ici un an. Le rapport indique qu'il faut attendre 75 jours de plus pour subir une chirurgie de la cataracte, et 33 jours de plus pour passer une tomodensitométrie (TDM).

L'étude révèle que toutes les provinces auront besoin d'un financement additionnel correspondant à au moins 15 % du coût initial pour ramener les temps d'attente des six interventions visées à leur niveau prépandémie. Le montant varie selon les provinces en fonction de facteurs comme l'ampleur de l'arriéré, la capacité du système et la taille de la population. C'est en Ontario et au Québec que le financement devra être le plus élevé, car ce sont les provinces les plus populeuses, mais c'est à l'Île-du-Prince-Édouard qu'il sera le plus important en pourcentage.

Les six interventions en question sont le pontage aortocoronarien (PAC), la chirurgie de la cataracte, l'arthroplastie de la hanche, l'arthroplastie du genou, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et la TDM. Les estimations n'incluent pas les effets sur les services de soins primaires.

Nombre de jours à reprendre pour retourner aux niveaux prépandémie : Coûts additionnels pour éliminer l'arriéré : · PAC : 34,4 · PAC : 103,3 M$ · Chirurgie de la cataracte : 75,5 · Chirurgie de la cataracte : 357,4 M$ · Arthroplastie de la hanche : 55,7 · Arthroplastie de la hanche : 77,4 M$ · Arthroplastie du genou : 64,7 · Arthroplastie du genou : 101,2 M$ · IRM : 52 · IRM : 377 M$ · TDM : 33,1 · TDM : 377 M$

Dans un mémoire remis au gouvernement fédéral en août, l'AMC a demandé la création d'un fonds ponctuel d'innovation en soins de santé afin de reprendre les services de santé, d'augmenter la capacité en santé publique et d'agrandir les équipes de soins primaires.



