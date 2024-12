Un ex-professeur de l'UQAT arrêté pour fraudes, commissions secrètes et extorsions

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Un ex-professeur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, René Wamkeue, a été arrêté, mardi soir, pour fraudes, commissions secrètes et extorsions.

Alors qu'il était professeur titulaire en génie à l'UQAT, entre 2010 et 2017, M. Wamkeue aurait usé de stratagèmes pour obtenir des montants de bourses destinées à des étudiants étrangers à la maîtrise et au doctorat qu'il supervisait et dirigeait.

Il a été libéré sous promesse de comparaître le 13 février 2025 au palais de justice de Rouyn-Noranda.

Le CLCC remercie l'Agence des services frontaliers du Canada pour sa collaboration à l'arrestation de M. Wamkeue.

