Saint-Simon-de-Rimouski : L'ex-directrice générale écope de 23 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité

MONTRÉAL, le 9 janv. 2026 /CNW/ - L'ex-directrice générale de Saint-Simon-de-Rimouski, Fanny Beaulieu St-Laurent, qui avait plaidé coupable en septembre dernier à une accusation de fraude évaluée à plus de 304 000 $ à l'endroit de la municipalité, a reçu sa sentence hier au Palais de justice de Rimouski.

L'ancienne fonctionnaire a été condamnée à 23 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité. La peine est assortie de plusieurs conditions restrictives, dont l'interdiction de quitter son domicile durant les 18 premiers mois et d'accéder aux réseaux sociaux. Elle devra également réaliser un total de 340 heures de travaux communautaires et se soumettre à une période probatoire de 3 ans à la suite de sa sentence. Mme Beaulieu St-Laurent ne pourra non plus, pour une période de 10 ans, occuper des fonctions où elle aurait à manipuler l'argent d'autrui.

À noter que la municipalité avait pu retrouver une partie des fonds dérobés, soit plus de 145 000 $, à la suite du blocage et de la vente de différents biens achetés, en tout ou en partie, avec l'argent dérobé.

Rappelons que l'enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) a pu démontrer qu'entre le 12 août 2021 et le 30 avril 2022, Fanny Beaulieu St-Laurent, alors qu'elle agissait à titre de directrice générale et trésorière de la municipalité, a eu recours à quatre stratagèmes distincts, soit le détournement frauduleux par bénéficiaire modifié pour plus de 202 000 $, des achats personnels faits avec la carte de crédit de la municipalité pour plus de 84 000 $, des salaires et avantages sociaux falsifiés pour plus de 15 000 $ et le vol d'argent comptant pour plus de 1 200 $.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Vidal, Conseiller en affaires publiques et en communication, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514-228-3098 poste 12345