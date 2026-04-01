Un ex-employé de l'École nationale de cirque arrêté pour fraude

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - Un ex-employé de l'École nationale de cirque a été arrêté ce matin à la suite d'une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

Le Montréalais Rachid Issa Gomina fait face à une accusation de fraude envers son ancien employeur. Il aurait frustré l'établissement d'enseignement d'une somme de plus de 5000 $ entre le 1er octobre 2022 et le 31 octobre 2024.

Il sera libéré sous promesse et devra comparaître le 15 avril prochain au palais de justice de Montréal.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant des actes répréhensibles de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1 844 541-UPAC.

Banque de photos (Crédit : Commissaire à la lutte contre la corruption)

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption - Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345