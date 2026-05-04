Le commissaire à la lutte contre la corruption à la rencontre des élus de Saint-Jérôme

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Le commissaire à la lutte contre la corruption, Vincent Richer, rencontrera cet après-midi le conseil municipal de la Ville de Saint-Jérôme dans le cadre d'une séance de sensibilisation au phénomène de la corruption.

« La prévention, c'est la meilleure arme que nous ayons pour lutter contre la corruption. Il faut que nos élus identifient les actes répréhensibles et mettent en place des garde-fous efficaces. Je suis très heureux de la proactivité dont fait preuve le conseil municipal de Saint-Jérôme pour se protéger de la corruption, de la fraude et des abus de confiance », affirme le commissaire Richer.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée auprès des élus et gestionnaires municipaux entamée par le commissaire Richer suivant les élections municipales de novembre 2025. Depuis, plus d'une centaine d'élus et de gestionnaires municipaux ont été sensibilisés à la corruption.

« Nous voulons être exemplaires dans la façon dont nous exerçons nos responsabilités. Cette démarche témoigne de notre volonté d'aller au-delà des obligations et de mettre en place des pratiques rigoureuses pour prévenir toute forme de corruption ou de fraude sur notre territoire. En nous outillant et en renforçant nos mécanismes de vigilance, nous nous assurons de prendre des décisions éclairées, intègres et toujours dans l'intérêt public. C'est aussi une manière concrète de préserver et de renforcer la confiance des citoyens envers leurs élus et leurs institutions », estime Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant des actes répréhensibles de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1 844 541-UPAC.

Banque de photos (Crédit : Commissaire à la lutte contre la corruption)

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption - Unité permanente anticorruption, [email protected] 514 228-3098, poste 12345