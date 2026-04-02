Un ex-cadre d'un centre de santé accusé de fraude et d'abus de confiance

MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - Un ex-directeur des services administratifs du Centre de santé Tulattavik de l'Ungava, à Kuujjuaq, est accusé de fraude et d'abus de confiance à la suite d'une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

Le Sherbrookois Jean-Daniel Frenette Simoneau fait face à deux chefs d'accusation de fraude ainsi qu'à un chef d'accusation d'abus de confiance. Il aurait frustré l'établissement de santé d'une somme de plus de 5 000 $ entre le 28 septembre 2023 et le 4 décembre 2024.

Il devra comparaître le 9 avril prochain au palais de justice de Sherbrooke.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant des actes répréhensibles de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1 844 541-UPAC.

Banque de photos (Crédit : Commissaire à la lutte contre la corruption)

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Vidal, conseiller en communication et affaires publiques, Commissaire à la lutte contre la corruption - Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345