Un été tout en musique avec les Concerts Campbell - Une douzaine d'artistes dans un parc près de chez vous, dès le 28 juin

MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer le retour des Concerts Campbell dans les parcs. Depuis 1924, l'œuvre de la Succession Charles S. Campbell anime, en spectacles et en chansons, les parcs de Montréal durant l'été. Cette année, parmi la douzaine d'artistes à ne pas manquer, notons l'Orchestre Métropolitain, Urban Science Brass Band, Miro, Ramon Chicharron, La Fanfare de l'île et l'artiste camerounaise Valérie Ékoumé, qui fait un bref passage au Québec.

« Depuis bientôt 100 ans, l'œuvre de la Succession Campbell rend la musique accessible aux Montréalaises et aux Montréalais de tous les quartiers. Si la programmation a évolué à travers les époques, elle a toujours su rassembler et illuminer les étés montréalais », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Orchestre Métropolitain

Venez vivre un grand classique des Concerts Campbell avec le retour, pour deux soirs, de l'Orchestre Métropolitain au Théâtre de Verdure. Au programme, la Symphonie no 5 de Beethoven, l'une des œuvres les plus connues du répertoire, et la Symphonie no 3 de Louise Farrenc, l'une des rares femmes compositrices de son époque à avoir obtenu la reconnaissance de ses pairs de son vivant. Les concerts seront dirigés par la cheffe d'orchestre invitée Mélanie Léonard.

Urban Science Brass Band

Cette fanfare de style Nouvelle-Orléans présente un répertoire des tubes de Beyoncé, Dr Dre et Kendrick Lamar et des animateurs de foule multilingues armés de mégaphones soutenus par des batteurs mobiles et des danseurs de rue. Une expérience époustouflante!

Miro

Acclamé par la critique, le premier album de Miro, En retard sur ma vie, s'est rapidement hissé parmi les palmarès. En juin 2021, Miro lance deux nouveaux extraits, cette fois en collaboration avec son complice Mike Clay (Clay and Friends). La proposition de 10 chansons, co-réalisée avec Pierre-Luc Rioux, présente une plus grande maturité de l'artiste, tout en conservant ses mélodies accrocheuses et une production impeccable.

Ramon Chicharron

Ramon Chicharron nous revient avec son nouvel album Destello de estrellas. Avec son mélange de sons électro-tropical, de guitares inspirées du soukous congolais, et des rythmes latins et caribéens, l'artiste vous invite à un moment de communion contagieusement énergique!

Valérie Ékoumé

De passage à Montréal pour un bref séjour, cette artiste camerounaise offre une musique influencée par une fusion contagieuse de styles musicaux. De la Rumba congolaise à la musique pop de Michael Jackson, Valérie Ékoumè sera un des temps forts de cet été!

La Fanfare de l'île

Plongez dans un répertoire issu des années 1920, ponctué de jazz traditionnel, de blues, de foxtrot, de calypso et de swing! La Fanfare de l'Île entraîne les spectateurs par leurs mélodies harmonieuses, leurs rythmes dansants et leurs improvisations excentriques créant à chaque fois des moments réconfortants!

Campbell… comme la soupe?

Le MEM, centre des mémoires montréalaises, nous apprend que Charles S. Campbell, qui n'a rien avoir avec le célèbre géant de l'alimentation, était un avocat prospère et un grand mécène né à Kingston, en 1858, dans une famille canadienne influente. Montréalais d'adoption, homme réservé et discret, célibataire et sans enfant, il ne prit jamais part aux débats publics, ni à la politique active et n'était guère connu en dehors du milieu des affaires et du droit commercial. À son décès il réservait une surprise de taille. En plus de dons importants (hôpitaux, œuvres de charité), il laissa une fortune afin de créer une succession administrée par le Trust Royal, dont une partie a permis l'acquisition de lots vacants transformés en terrains de jeux pour les enfants des quartiers populeux. Le Trust Royal a aussi créé un fonds en fiducie dont les revenus servent à la présentation de concerts gratuits en plein air. Pour en savoir plus, cliquez ici !

Un peu d'histoire

Les Concerts Campbell sillonnent les parcs montréalais depuis 1924, d'abord avec des fanfares militaires qui se produisent dans les gloriettes des jardins publics.

À partir des années 1970, tout en préservant le volet « fanfares et musique militaire », les organisateurs présentent de la musique classique et de la musique du monde et font appel à des artistes plus populaires, comme Fernand Gignac , Gil Girard et les Classels, Edith Butler , Nanette Workman , April Wine ou encore le groupe Suroît.

, et les Classels, , , ou encore le groupe Suroît. En juillet 1984, à l'occasion du 60 e anniversaire de la succession des Concerts Campbell et du 50 e anniversaire de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), 50 000 personnes se réunissent sur le mont Royal, autour du lac aux Castors, pour assister à un concert de l'OSM.

anniversaire de la succession des Concerts Campbell et du 50 anniversaire de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), 50 000 personnes se réunissent sur le mont Royal, autour du lac aux Castors, pour assister à un concert de l'OSM. À travers les époques, les Concerts Campbell ont su proposer des moments de magie à travers plus de 5 000 spectacles gratuits en plein air.

