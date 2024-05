Un été sous le signe de la nouveauté

PLAISANCE, QC, le 2 mai 2024 /CNW/ - L'arrivée d'une météo plus clémente rime avec plaisirs extérieurs. L'envie des grands espaces, de sortir son vélo, ou encore d'observer les effets des balbutiements du printemps continuera à s'assouvir dans les établissements de la Sépaq, comme au parc national de Plaisance. Unique parc national en Outaouais, cet établissement de la Sépaq lance sa saison d'opération touristique avec plusieurs nouveautés. Rien de tel pour se connecter à la nature et retomber sous le charme du territoire québécois.

Nouveaux hébergements

Plusieurs nouveautés estivales à découvrir au parc national de Plaisance cet été ! (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Un ingénieux croisement entre le chalet et la tente, le prêt-à-camper Étoile fait son entrée au parc national de Plaisance. 10 unités situées dans le secteur des Rives- offrant une vue sur la Baie de la Pentecôte- pourront être essayées dès juin 2024. Pouvant accueillir 6 personnes, il s'agit d'une version revisitée du prêt-à-camper traditionnel où confort et grand espace sont assurés pour la famille et les amis.

Festivités ornithologiques à mettre à l'agenda

Cette aire protégée de 28 km2 est sans contredit un des hauts-lieux pour l'observation d'oiseaux au Québec. À preuve, plus de 100 espèces peuvent être aperçues ou entendues en une seule journée lors de la période migratoire. Ainsi, pour mettre sous les projecteurs la diversité de cette faune ailée, nous donnons rendez-vous aux petits et grands curieux à des ateliers ornithologiques le 24 et 25 mai prochain. Avec la collaboration du Club des ornithologues de l'Outaouais et Les Amis du parc, blitz ornithologique, randonnées guidées par des ornithologues chevronnés, conférences-causeries et atelier de chants d'oiseaux avec la chanteuse d'opéra Frédérique Drolet feront partie de la programmation.

Les Chutes du Moulin, territoire voué au futur agrandissement du parc national de Plaisance

À la suite de l'annonce du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), la Sépaq est ravie de prendre sous son aile la gestion et l'exploitation du site des Chutes du Moulin (Chutes de Plaisance) dès le printemps 2024. Rappelons que ce site historique, berceau de l'ère industrielle de la Petite-Nation, est un territoire réservé au futur agrandissement du parc national de Plaisance.

Les visiteurs du site pourront s'attendre à un être accueillis du 18 mai à la Fête de l'Action de grâce. L'accès au site des Chutes du Moulin sera inclus pour tous les détenteurs d'une autorisation d'accès quotidienne ou annuelle valide pour le parc national de Plaisance.

Quant aux autres visiteurs, ceux-ci pourront obtenir une entrée spécifiquement pour les Chutes du Moulin au coût de 8,50 $ par adulte. L'accès au site est gratuit pour tous les enfants âgés de 17 ans et moins.

Ne ratez pas ces opportunités pour vous empreignez de la nature par une balade au cœur des milieux humides et de forêts luxuriantes : des habitats exceptionnels que l'on retrouve en Outaouais! Le parc national de Plaisance, comme les autres parcs nationaux du Québec offrent réellement la possibilité de se connecter à la nature tout en vivant des expériences uniques qui se transformeront à coup sûr en magnifiques souvenirs.

