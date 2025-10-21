Un été record pour les SDC de Montréal : 7,8 millions de visiteur.euse.s et près de 500 événements à travers la ville

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) dresse un bilan des plus positifs de l'été 2025, marqué par la vitalité et la créativité des SDC à travers la ville. De mai à septembre, elles ont animé les artères commerciales de Montréal avec des centaines d'activités culturelles, festives et communautaires, permettant à des millions de personnes de (re)découvrir leurs quartiers tout en valorisant l'achat local et le travail de leurs 7 000 commerces membres.

Appuyée par la campagne « Les SDC animent votre été », réalisée grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, cette saison exceptionnelle a permis de mettre en lumière l'apport essentiel des SDC dans la vie économique, culturelle et sociale des artères commerciales, ainsi que leur capacité à faire rayonner les quartiers bien au-delà de leurs frontières.

Près de 500 événements pour faire vibrer les quartiers de Montréal

Cet été, les quartiers montréalais ont été animés comme jamais grâce à 488 événements orchestrés par les SDC. Plus de 7,8 millions de visiteur.euse.s ont déambulé sur les artères commerciales - avec une moyenne quotidienne de 316 000 visiteur.euse.s - découvrant une offre foisonnante allant des concerts et festivals, aux animations de rue, foires commerciales, contes et spectacles, activités sportives et plein air, jusqu'aux apéros festifs et rendez-vous littéraires.

Cette programmation éclectique reflète la créativité et le dynamisme des SDC, qui ont directement organisé près de 60,2 % des activités, tandis que 34 % ont été réalisées en collaboration ou en partenariat avec d'autres acteurs culturels et économiques.

Les piétonnisations estivales dans les SDC, soutenues financièrement par la Ville de Montréal, ont contribué à transformer les artères commerciales en véritables espaces de vie. Au total, 7 piétonnisations, totalisant 7,4 km, ont animé la ville tout l'été. Ouvertes en moyenne 126 jours, elles ont permis aux Montréalaises et Montréalais de profiter pleinement de la ville autrement, dans des environnements conviviaux, dynamiques et accessibles.

Les SDC, piliers de la culture locale et de l'achat de proximité

« Au-delà des chiffres, cette campagne illustre la force des SDC comme véritables diffuseurs culturels et catalyseurs de vie locale à Montréal. Véritables créatrices d'expériences collectives, elles incarnent cette essence unique qui anime les quartiers et nourrit le sentiment d'appartenance des citoyennes et citoyens, souligne Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des SDC de Montréal. Par leurs événements, leurs initiatives et leur créativité, elles font rayonner les territoires bien au-delà des frontières de la ville, invitant les visiteur•euse•s à découvrir l'énergie et l'authenticité des artères commerciales montréalaises. » -- Sébastien Ridoin, Directeur général, Association des SDC de Montréal (ASDCM)

« Depuis le tout début, notre administration a fait du soutien aux commerces de proximité et aux artères commerciales une priorité. Les résultats de l'été 2025 parlent d'eux-mêmes : nos artères sont plus vivantes, plus fréquentées et plus résilientes que jamais. Ce succès, nous le devons à la collaboration étroite avec les Sociétés de développement commercial (SDC), qui jouent un rôle clé dans le dynamisme économique de nos quartiers. Grâce à des initiatives comme les piétonnisations estivales - devenues une véritable signature montréalaise -, nous transformons nos rues en destinations économiques, culturelles et sociales. Nous allons continuer à innover, à écouter les besoins du terrain et à soutenir les projets porteurs qui font rayonner Montréal ici et ailleurs. » -- Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal

En mettant en valeur le travail des commerçant•e•s et en encourageant l'achat local, les SDC contribuent activement à la vitalité économique, culturelle et sociale de la métropole. Leur action concertée démontre qu'il est possible de lier plaisir, culture, proximité et dynamisme économique, tout en rassemblant les Montréalais autour de ce que la ville a de meilleur à offrir.

Les SDC continuent d'illuminer Montréal tout au long de l'année

La vitalité des artères commerciales ne faiblit pas à l'automne! À l'approche de l'Halloween, les SDC de Montréal colorent leurs quartiers avec des chasses aux bonbons, des décorations thématiques et des activités pour toute la famille. Ces initiatives contribuent à faire rayonner la vie de quartier et à soutenir les commerces locaux, même à mesure que les températures chutent.

Bientôt, cette effervescence laissera place à la magie du temps des fêtes : l'ASDCM prépare déjà sa campagne hivernale, qui mettra en lumière les événements festifs et hivernaux organisés par les SDC jusqu'en mars 2026. En attendant, le site experiencesdc.com arbore les couleurs de l'automne et répertorie les activités saisonnières à découvrir dès maintenant dans les différents quartiers de Montréal.

À propos de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) regroupe aujourd'hui 24 sociétés de développement commercial (SDC) et leurs 13 000 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité commerciale et la prospérité durable des quartiers.

