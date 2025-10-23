Élections municipales 2025 : l'ASDCM publie les réponses des partis politiques aux questions du réseau des SDC

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - À l'approche du scrutin municipal du 2 novembre, l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) rend publiques les réponses des quatre partis politiques en lice à la mairie de Montréal au questionnaire électoral 2025.

Ce questionnaire, élaboré à partir des priorités exprimées par les SDC de tous les arrondissements, aborde douze enjeux majeurs touchant directement la vitalité économique et sociale des quartiers montréalais : financement des SDC, modernisation du cadre législatif, fiscalité, simplification administrative, entretien des infrastructures, cohabitation urbaine et soutien à la vie économique locale.

Les réponses reçues permettent de mieux comprendre la vision et les engagements des différentes formations politiques à l'égard du développement économique de proximité, et d'offrir aux entreprises, aux gestionnaires de SDC et à la population montréalaise une information claire, neutre et accessible.

« Ce dialogue avec les partis politiques témoigne d'une reconnaissance croissante du rôle essentiel que jouent les SDC dans la vitalité économique, sociale et culturelle de Montréal. Nous remercions sincèrement les candidat•e•s à la mairie et les partis pour leur collaboration et leur ouverture à échanger sur ces enjeux. Notre objectif, en publiant ces réponses, est de permettre à nos membres et à l'ensemble des citoyens d'exercer leur choix électoral en toute connaissance de cause », a déclaré M. Sébastien Ridoin, directeur général de l'ASDCM.

L'ASDCM regroupe 23 Sociétés de développement commercial réparties sur le territoire montréalais, représentant plus de 15 000 commerces et entreprises. Ensemble, elles contribuent activement à l'attractivité, la propreté, la sécurité et l'animation des artères commerciales de la métropole.

Les entreprises membres des SDC et l'ensemble de la population sont invités à consulter dès aujourd'hui sur le site Web de l'ASDCM :

Les réponses complètes des partis politiques au questionnaire électoral 2025;

La capsule vidéo des candidat•e•s à la mairie.

Alors que les bureaux de vote par anticipation ouvriront bientôt, l'ASDCM invite ses membres, les commerçants du réseau et l'ensemble des Montréalais et Montréalaises à exercer leur droit de vote et à participer activement à la vie démocratique municipale.

À propos de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) regroupe aujourd'hui 23 sociétés de développement commercial (SDC) et leurs 15 000 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité économique et la prospérité durable des quartiers.

Informations : Dany St-Jean, ASDCM, cell. : 514-212-5457.