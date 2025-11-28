La 2e édition d'AXE Montréal met à l'honneur le Comptoir des permis des arrondissements

MONTRÉAL, le 28 nov. 2025 /CNW/ - L'Association des SDC de Montréal (ASDCM) est fière d'avoir présenté la seconde édition d'AXE Montréal, le rendez-vous annuel consacré à l'innovation et à la vitalité urbaine. Présenté par Raymond Chabot Grant Thornton, en collaboration avec VRIX Canada et soutenu financièrement par la Ville de Montréal, l'événement a mis au cœur de sa programmation un service essentiel pour l'écosystème entrepreneurial : le Comptoir des permis et le parcours d'implantation des commerces à Montréal.

L'édition 2025 a rassemblé, plus de 100 participants, du milieu des SDC, des experts municipaux, des entrepreneurs et des acteurs économiques afin d'identifier des solutions concrètes pour simplifier, accélérer et optimiser les démarches d'ouverture de commerces sur les artères de la métropole.

Deux panels pour croiser les perspectives

Le premier panel a réuni des représentants des arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie et Le Plateau-Mont-Royal, qui ont partagé les réalités opérationnelles entourant les permis, les défis rencontrés et les initiatives mises en place pour améliorer l'expérience des porteurs de projets.

Le second panel a donné la parole à des entrepreneurs ayant implanté leur commerce sur les artères au cours des dernières années. Ils y ont exposé leur parcours, leurs défis et les solutions trouvées pour mener à bien leur implantation.

Des ateliers pour cartographier et améliorer le parcours d'implantation

En parallèle, des ateliers collaboratifs ont permis de cartographier les étapes du parcours d'implantation, d'identifier les enjeux récurrents et de proposer des améliorations concrètes. Les travaux réalisés ont nourri les réflexions de la Ville, des arrondissements et des SDC afin de favoriser une implantation commerciale plus simple, plus rapide et plus cohérente.

L'engagement réaffirmé de la Ville de Montréal

En présence de Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, la Ville a réaffirmé son engagement à collaborer avec les SDC et les acteurs économiques afin d'alléger les démarches, de réduire les délais et d'accompagner plus efficacement les entrepreneurs.

« En écoutant les réalités du terrain, en parlant avec nos commerçants et en simplifiant nos façons de faire, on crée les conditions pour qu'ils réussissent. C'est grâce à cette collaboration, cette audace et des solutions concrètes, qu'on fera de Montréal une métropole plus forte, plus attractive et plus ambitieuse. »

-- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de la Ville de Montréal

Le grand témoin : une analyse transversale des échanges

Un moment marquant de la journée a été la prise de parole finale de Jean-Philippe Brosseau, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, qui a agi comme grand témoin de l'événement. En livrant une analyse transversale de l'ensemble des panels et des ateliers, il a apporté un regard externe et indépendant sur les démarches d'implantation commerciale. Son intervention a permis de mettre en perspective les enjeux soulevés, de dégager les bonnes pratiques observées au fil des discussions et d'identifier des pistes d'amélioration concrètes pour renforcer la coordination entre entrepreneurs, SDC et instances municipales.

« En tant que présentateur d'AXE Montréal, Raymond Chabot Grant Thornton est fière de soutenir un espace de dialogue constructif où se rencontrent entrepreneurs, SDC, arrondissements et acteurs économiques. Les échanges de cette deuxième édition mettent en lumière un objectif partagé : simplifier et clarifier le parcours d'implantation commerciale pour renforcer la vitalité de nos artères. Les constats et pistes d'amélioration soulevés aujourd'hui permettront d'alimenter des solutions concrètes afin que Montréal demeure un territoire d'innovation, d'accueil et de croissance pour les commerces. »

-- Jean-Philippe Brosseau, associé, Raymond Chabot Grant Thornton

Un réseautage pour prolonger les échanges

L'événement s'est conclu par un moment de réseautage réunissant représentants municipaux, entrepreneurs, SDC et partenaires économiques. Ce temps d'échange a renforcé les liens créés au cours de la journée et permis de prolonger les discussions sur les solutions identifiées.

« Cette deuxième édition d'AXE Montréal poursuit une ambition claire : améliorer la collaboration entre les services municipaux et les acteurs économiques locaux pour améliorer la vitalité économique de nos artères. En réunissant arrondissements, entrepreneurs, experts et SDC, nous avons pu identifier des pistes concrètes pour réduire les obstacles, soutenir l'entrepreneuriat et dynamiser nos artères commerciales. »

-- Sébastien Ridoin, directeur général, ASDCM

Prix Billy Walsh remis à Jean-François Grenier

L'ASDCM a été fière de décerner le Prix Billy Walsh, une distinction qui honore une personne dont l'engagement durable, le leadership mobilisateur et les actions concrètes ont contribué à transformer son quartier et à renforcer la vitalité commerciale de Montréal.

Cette année, le prix est remis à Jean-François Grenier, du Groupe Altus. Membre citoyen du conseil d'administration de la Société de développement de l'Avenue Mont-Royal depuis plus de dix ans, il met son expertise au service des enjeux du commerce de détail, de l'immobilier commercial et des tendances de consommation. Depuis plus de 25 ans, il collabore étroitement avec les SDC, que ce soit bénévolement ou dans le cadre des mandats confiés par la Ville et plusieurs organisations.

Nous saluons son apport exceptionnel et son engagement constant envers nos quartiers commerciaux.

Consultez notre site web pour découvrir les photos de l'événement :

https://asdcm.com/fr/nouvelles/retour-sur-la-2e-edition-daxe-montreal

À propos de l'ASDCM

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) représente d'une voix commune les intérêts du réseau des 24 SDC, regroupant plus de 15 300 commerces et places d'affaires. Sa mission est de créer un environnement propice au développement commercial et à la prospérité durable des quartiers.

SOURCE Association Des Sociétés De Développement Commercial De Montréal

Source : Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM); Informations : Dany St-Jean, ASDCM - 514-212-5457