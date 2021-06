« Cet été, le temps sera idéal pour profiter de la plage et des barbecues, car la majorité des Canadiens verront des températures près ou supérieures à la normale avec de nombreuses journées ensoleillées », mentionne Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia. « Cependant, un été chaud et sec a un inconvénient frustrant. Ces conditions pourraient entraîner une saison difficile dans la plupart de nos régions agricoles et cela contribuerait à un risque plus élevé d'incendies et à une mauvaise qualité de l'air. Une saison active des ouragans sera aussi à surveiller » ajoute Chris Scott.

« Très peu de précipitations ont été reçues au cours du mois de mai au Québec, particulièrement dans le sud de la province et des problèmes liés à la sécheresse seront à surveiller au cours de l'été alors que de longues périodes sans pluie sont à prévoir », ajoute Anne-Sophie Colombani, météorologue à MétéoMédia.

Voici plus de détails sur les conditions attendues à travers le pays cet été :

Ontario et Québec - Nous commençons la saison avec des conditions de sécheresse généralisées déjà en place. De longues périodes de temps sec continueront d'être un problème tout au long de l'été, mais il est prévu que les précipitations restent près des normales grâce au passage de quelques perturbations chargées d'humidité, mais aussi d'orages qui viendront ainsi aider à combler ce déficit. Les températures cet été seront légèrement au-dessus des normales pour une grande majorité du Québec et plus près des normales en Ontario. Des périodes de temps chaud sont attendues, mais nous connaîtrons également d'importantes pauses de cette chaleur. On s'attend à une belle fin d'été avec des températures chaudes qui se poursuivront jusqu'en septembre.

Ailleurs au Canada - De la Colombie-Britannique aux Prairies canadiennes, un été chaud et sec est attendu. Cette tendance très chaude entraînera une menace croissante d'incendies de forêt et une mauvaise qualité de l'air au fur et à mesure que nous progresserons dans la saison. L'aggravation des conditions de sécheresse sera une préoccupation majeure pour l'agriculture dans le sud des Prairies. Par contre, une tendance plus orageuse est attendue plus au nord, dans les parties centrales et nord des provinces. Les provinces de l'Atlantique connaîtront aussi du temps chaud pour l'été, mais plus humide et orageux. Des systèmes chargés d'humidité apporteront une grande partie des précipitations pour la saison. Les tropiques seront aussi à surveiller alors que la saison des ouragans s'annonce active avec un risque accru que ces systèmes tropicaux impactent ces régions.

MétéoMédia : Aperçu de l'été 2021 Régions Aperçu des températures Aperçu des précipitations Colombie- Britannique Au-dessus des normales Sous les normales Alberta Au-dessus des normales Sous les normales, sauf au nord de la province au-dessus des normales Saskatchewan Au-dessus des normales Sous les normales, sauf au nord de la province au-dessus des normales Manitoba Au-dessus des normales, sauf sous les normales pour le nord de la province Sous les normales, sauf au nord de la province au-dessus des normales Ontario Près des normales, sauf au nord de la province sous les normales Sous les normales, sauf au nord de la province au-dessus des normales Québec Au-dessus des normales, sauf près des normales au nord de la province Près des normales, sauf au nord de la province et vers l'est au-dessus des normales Les Maritimes et Terre-Neuve-et-Labrador Au-dessus des normales, sauf au Labrador, sous les normales. Au-dessus des normales, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador près des normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut Au-dessus des normales au Yukon et à l'ouest des Territoires du Nord-Ouest, sinon près des normales dans l'est.

Sous les normales au sud du Nunavut et près des normales au nord. Près des normales

