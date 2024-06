MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - Le Grand Quai du Port de Montréal s'apprête à accueillir en beauté le grand public tout au long de l'été ! Soirées feux d'artifice, kiosque Port en ville, horaires prolongés pour le Centre d'interprétation portuaire et la Tour du Port de Montréal, forfaits touristiques… On vous attend au Grand Quai cet été !

Heures d'ouverture prolongées

Dès le 22 juin, et ce, jusqu'au 2 septembre, le Grand Quai du Port de Montréal étend ses heures d'ouverture :

Soirées feux d'artifice

La place des Commencements, avec sa plaine gazonnée au bord de l'eau, ses chaises Adirondacks et la musique officielle diffusée sur haut-parleurs, sera l'endroit idéal pour regarder les spectacles de feux d'artifice de L'International des Feux Loto-Québec !

La 38e édition de l'événement se déroulera du 27 juin au 1er août :

Jeudi 27 juin : Hommage Boy & Girl Bands

Jeudi 4 juillet : Japon

Dimanche 7 juillet : Italie

Jeudi 11 juillet : Autriche

Dimanche 14 juillet : Mexique

Samedi 20 juillet : Canada

Samedi 27 juillet : France

Jeudi 1er août : Hommage à Coldplay

Forfaits touristiques Tour + croisière AML

Vous pouvez profiter de rabais exclusifs lorsque vous combinez votre visite de la Tour du Port de Montréal avec un billet pour une croisière AML sur le fleuve. Les croisières proposées sont d'une durée de 90 minutes et offrent une découverte guidée de Montréal à partir du fleuve.

Rendez-vous à notre billetterie au pour récupérer votre billet d'embarquement.

Comment ça marche ?

Achetez votre forfait en ligne ou à la billetterie de la Tour du Port de Montréal (200 rue de la Commune Ouest), en sélectionnant Forfait Croisière AML + Tour du Port de Montréal





Les billets seront contrôlés directement à l'entrée de Croisière AML et de la Tour du Port de Montréal

L'activité est valide jusqu'à la mi-novembre 2024.

Bonne visite !

Des événements phares

Le Grand Quai accueillera plusieurs événements de grande envergure au cours de l'été !

À ne pas manquer :

3 et 4 août : Pantawesome, un marché de produits à base de plantes

3 et 4 août : Le Festival international de la gastronomie, un univers de plaisirs culinaires où les saveurs du monde entier se rencontrent

9 au 11 août : Le Salon international de la femme noire, un événement incontournable du Canada où les femmes noires sont à l'honneur

où les femmes noires sont à l'honneur 16 au 18 août : le Art Tattoo Montréal, une célébration de l'art du tatouage, de ses artistes et de sa communauté de passionnés.

25 août : La Série mondiale Red Bull Cliff Diving, l'événement mondial de plongeon de haut vol

14 et 15 septembre : le Marché créole, un rendez-vous ensoleillé avec la Martinique gourmande.

Port en ville

Du 22 juin au 2 septembre, le kiosque Port en ville sera ouvert tous les jours de midi à 17 h au Grand Quai du Port de Montréal. Il sera situé le long de l'allée centrale, près de la billetterie des croisières AML. Les visiteurs pourront y découvrir un jeu aux couleurs logistiques, des informations sur les activités portuaires, des gâteries en vrac, tout en participant à un concours pour gagner une croisière !

Offre alimentaire

Un conteneur proposant des poke bols, des pizzas et des biscuits est aussi installé en avant, près de la billetterie des croisières AML. Il sera ouvert principalement du vendredi au dimanche de 11 h 30 à 19 h, et tous les jours durant les vacances de la construction.

Pour tous les détails, visitez notre site web

