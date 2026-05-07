MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) proposera une programmation riche et accessible tout au long de l'été.

Préparant son retour à la Place des Arts, le Musée ne présente plus d'expositions dans son espace temporaire de Place Ville Marie, faisant place à Habiter le MAC, un programme de soutien à la relève artistique du Québec. Dès ce mois de mai, une première cohorte de 6 artistes composée de Sierra Barber, Miri Chek, Marly Fontaine, Po B. K. Lomami, Myriam Simard-Parent et Sarah Toung ondo y sera donc accueillie. Pendant cette période de transition, le MAC invite le public à vivre l'art autrement, à travers une série d'activités culturelles, créatives et éducatives.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Dès la fin mai, le MAC offre une programmation culturelle mettant de l'avant la rencontre entre artistes et publics.

Le 27 mai 2026 à 18 h

GRANDE CONFÉRENCE

Avec Homi K. Bhabha et Glenn D. Lowry

En collaboration avec Art Speaks, le MAC présente une conversation inédite entre Glenn D. Lowry, directeur émérite du Museum of Modern Art de New York (MoMA), et Homi K. Bhabha, titulaire de la chaire Anne F. Rothenberg en sciences humaines au sein des départements d'anglais et de littérature comparée de Harvard University. Prenant le concept de crise comme point de départ, les conférenciers réfléchiront à la manière dont ce moment de déstabilisation, avec ses répercussions sur les pratiques curatoriales et muséologiques, peut devenir outil critique et vecteur d'espoir. À l'Auditorium de la Grande Bibliothèque (BAnQ). Places limitées, arrivée à l'avance recommandée. Informations détaillées .

Les 10 juin, 22 juillet et 19 août 2026

VISITES-RENCONTRES

Avec François Morelli, Marly Fontaine et Po B. K. Lomami

Dans le cadre d'une série d'échanges privilégiés reliés à Habiter le MAC, l'artiste montréalais François Morelli, mentor de la première cohorte, et les artistes Marly Fontaine et Po B. K. Lomami, membres de celle-ci, proposeront au public un regard approfondi sur leur démarche lors de leurs visites-rencontres respectives. Au MAC à PVM. À 17 h 30. Détails et réservation.

ACTIVITÉS CRÉATIVES

Le MAC propose en parallèle une offre diversifiée d'activités d'exploration et de découverte.

Les 19 et 23 mai, 26 et 30 mai, 9 et 13 juin 2026

MOMENTS CRÉATIFS

Cette série de trois ateliers différents, Morphose, Passages et Osmose, propose une exploration de différents médiums et techniques (dessin, modelage, crayons de bois, pastels gras, tampons-encreurs ou pochoir) en dialogue avec des œuvres de François Morelli, Marlon Kroll ou Charles Daudelin. Au MAC à PVM, de 13 h 30 à 16 h. Détails et réservation.

Les 4 juin, 9 juillet et 6 août 2026

LES JEUDIS DU MAC

Cette nouvelle formule de 5 à 7 allie ambiance festive (deux consommations incluses), découverte d'œuvres et atelier de création en résonance avec les approches artistiques de Marlon Kroll et François Morelli. Au MAC à PVM, de 17 h 30 à 19 h 30. 18 ans et plus. Détails et réservation.

Les samedis 16 mai, 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet, 1er et 15 août 2026

MAC EN FAMILLE

Explorant les liens entre art et paysage urbain, cette activité destinée aux familles commence par la découverte d'œuvres intégrées aux espaces de Place Ville Marie. S'inspirant notamment de l'artiste Marlon Kroll, l'atelier qui suit invite à réaliser des images intrigantes au crayon de bois et au pastel gras. Au MAC à PVM de 10 h à 12 h et/ou de 13 h à 15 h (dès 6 ans). Détails et réservation.

À DÉCOUVRIR AUSSI

Le MAC sera également présent dans l'espace public avec une programmation gratuite.

Jusqu'au début 2027

LE CHANT DE L'AUBE

Une œuvre murale de François Morelli

Présentée dans le corridor intérieur longeant le MAC à Place Ville Marie, Le chant de l'aube propose une exploration du dessin à travers un langage visuel libre, fait de motifs, de formes et d'associations. Commissariée par François LeTourneux. Informations détaillées.

Jusqu'au début 2027

SOLEIL VERMEIL

Une œuvre photographique de Clara Lacasse

Présentée sur la palissade du chantier du MAC le long de la rue Jeanne-Mance (Montréal), cette installation photographique porte un regard sur les transformations en cours au Musée. À travers une approche documentaire, l'artiste capte les mutations du lieu et les récits qui s'y dessinent. Commissariée par Mojeanne Behzadi. Informations détaillées.

Du 27 mai au 27 septembre 2026

AU PLUS PRÈS DES GENS : PRATIQUES ÉDUCATIVES DU MAC

Présenté à l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts, ce parcours met en lumière les pratiques d'éducation et de médiation du MAC à travers des projets récents, des témoignages et des fragments de processus. S'inscrivant dans le contexte de transformation du Musée, il révèle les valeurs qui façonnent le MAC d'aujourd'hui et de demain, tout en soulignant le rôle central de la médiation dans ses liens avec le public. En collaboration avec la Place des Arts et sa Fondation. De 16 h à 20 h du mardi au vendredi et de 12 h à 20 h du samedi au dimanche. Informations détaillées.

DU CÔTÉ DE LA FONDATION

Le 29 mai 2026

LES PRINTEMPS DU MAC

Pour la 18e édition de ses Printemps, la Fondation du MAC présente Carpe Noctem, une soirée immersive qui verra Place Ville Marie se transformer le temps d'une nuit en espace de découvertes, de performances, de musique et d'expériences culinaires. Cet événement-bénéfice phare contribue au soutien de la relève artistique. Détails et réservations.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis plus de 60 ans, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Son siège social au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le Musée est temporairement relocalisé à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole.

Préparant activement l'ouverture du nouveau MAC à la Place des Arts, le Musée ne présente plus d'expositions dans cet espace temporaire, y accueillant plutôt les cohortes d'Habiter le MAC, un programme de soutien destiné aux artistes émergents de partout au Québec. Durant cette période de transition, le MAC continue de proposer des activités culturelles et éducatives, des ateliers, des conférences et des événements spéciaux ouverts au public. Pour en savoir plus : www.macm.org

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Pour toute demande de visuel, d'information ou d'entrevue : Mara Vezeau pour le MAC | 514 260 2974, [email protected]