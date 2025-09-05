Un espace public nommé en l'honneur du Grand Cirque Ordinaire

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal a annoncé aujourd'hui que le parc de planche à roulettes situé à l'angle de l'avenue De Lorimier et du boulevard De Maisonneuve Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, portera dorénavant le nom de place du Grand-Cirque-Ordinaire.

Le dévoilement a été fait en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de l'élue responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne, Ericka Alneus, et de membres fondateurs de la troupe.

Crédit photo : André Lecoz (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Le Grand Cirque Ordinaire est une troupe de théâtre montréalaise fondée en 1969 par Paule Baillargeon, Jocelyn Bérubé, Suzanne Garceau, Claude Laroche, Guy Thauvette et initiée par Raymond Cloutier. Se définissant comme un « regroupement d'acteurs libérés », la troupe a embrassé une approche de création collective reposant sur l'improvisation et la représentation sociale.

« Tout comme la troupe du Grand Cirque Ordinaire, un parc de planche à roulettes est un lieu de liberté, de créativité et d'expression spontanée, au sein duquel les individus peuvent s'approprier l'espace urbain avec audace. Attribuer ce nom au parc fait écho à une troupe qui a marqué la culture et la ville par son refus des conventions, son désir d'ouvrir de nouvelles voies culturelles et sa volonté de démocratisation », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Porté par une vision communautaire, le Grand Cirque Ordinaire a créé une douzaine de tragédies musicales en 17 ans. Ces spectacles ont su raconter les bouleversements identitaires et politiques qui avaient cours dans toute la province à l'époque. En démocratisant les arts vivants et en affirmant l'originalité culturelle du Québec, Le Grand Cirque Ordinaire a révolutionné la scène culturelle montréalaise.

« Allô vous, les fous sont venus dans ta cour, tes bébelles, mes bébelles, c'est pour longtemps », chantaient-ils à la première représentation de leur premier spectacle T'es pas tannée, Jeanne d'Arc ?

