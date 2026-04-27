TORONTO, le 27 avril 2026 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), chef de file mondial en services professionnels, a publié sa mise à jour du marché canadien de l'assurance pour le printemps 2026. Ce rapport, qui appuie l'engagement continu d'Aon à aider les clients canadiens à prendre de meilleures décisions en matière de gestion des risques et de programmes d'assurance, révèle que le marché canadien de l'assurance des biens et de la responsabilité civile (P&C) aborde 2026 en position de force, soutenu par une capitalisation solide, une performance de souscription robuste et un environnement concurrentiel qui continue de s'intensifier.

« La capacité est abondante dans plusieurs segments, et tant les assureurs nationaux qu'internationaux déploient activement des limites au Canada », affirme Catherine Lanctôt, vice-présidente principale et directrice nationale, Groupe des Services financiers, au Canada chez Aon. « Pour de nombreuses organisations, cette dynamique se traduit par des conditions tarifaires plus favorables, des garanties élargies et une plus grande flexibilité pour revoir des structures de programmes qui étaient contraintes au cours des dernières années. Cela dit, l'environnement de risque demeure complexe. Les conditions actuelles représentent une fenêtre stratégique importante pour les clients souhaitant renforcer leurs programmes d'assurance et de financement des risques. »

Autres conclusions clés :

Le marché canadien de l'assurance de dommages (IARD) demeure bien capitalisé, avec une capacité suffisante et une concurrence soutenue qui favorisent des conditions avantageuses pour de nombreux acheteurs. Toutefois, l'augmentation des sinistres liés aux catastrophes climatiques, la fragilité des chaînes d'approvisionnement, l'inflation sociale, les menaces cybernétiques et les tensions géopolitiques continuent d'alimenter la volatilité de l'expérience de pertes et des marchés des capitaux.





En assurance des biens commerciaux, l'augmentation de la capacité et l'amélioration des résultats des assureurs soutiennent des discussions plus larges sur les garanties et des structures de programmes plus flexibles pour les risques bien gérés. Parallèlement, les souscripteurs demeurent très attentifs à certains périls, notamment les tempêtes convectives violentes, les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les tempêtes de vent, particulièrement dans les zones à risque au Canada. La qualité des données, des valeurs à jour et des mesures de mitigation ciblées sont essentielles pour obtenir de meilleures conditions.





Les assureurs et les courtiers s'appuient de plus en plus sur l'analytique, la modélisation des catastrophes et les analyses de scénarios pour concevoir des programmes capables de demeurer viables à travers les cycles du marché. Les outils de visualisation des expositions et de modélisation probabiliste des pertes aident les organisations à optimiser les limites, les tranches et les rétentions, et à déterminer où le réinvestissement des économies réalisées peut le plus efficacement réduire le risque.





Dans un contexte où le marché de l'assurance traditionnelle s'assouplit, mais où une volatilité future est anticipée, un nombre croissant d'organisations envisagent des solutions alternatives de transfert des risques, telles que les captives, les couvertures paramétriques et les programmes structurés, comme des leviers stratégiques. Ces approches peuvent offrir un meilleur contrôle des coûts, des garanties et du capital de risque, tout en soutenant la stabilité des résultats à long terme et la solidité du bilan.





Les marchés de la responsabilité civile et des lignes spécialisées bénéficient de bilans solides et d'une concurrence dynamique, mais les souscripteurs surveillent de près l'évolution des tendances en matière de responsabilité, y compris l'inflation sociale et les développements litigieux, en particulier lorsque des expositions américaines sont en jeu. Une présentation claire des contrôles de risques, du libellé contractuel et de l'historique des sinistres devient de plus en plus essentielle pour sécuriser la capacité et maintenir une tarification stable.

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SOURCE Aon plc