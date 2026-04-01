TORONTO, le 1er avril 2026 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan, a annoncé aujourd'hui que le ratio de capitalisation global des régimes de retraite canadiens de l'indice composé S&P/TSX a diminué pour atteindre 111,4 pour cent, comparativement à 112,6 pour cent à la fin du dernier trimestre, selon l'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon. À la même date l'année dernière, il était de 105,5 pour cent.

L'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon calcule l'état global de capitalisation sur une base comptable pour les sociétés de l'indice composé S&P/TSX qui offrent des régimes à prestations déterminées. Pour accéder au suivi interactif d'Aon, qui recueille ces données depuis 2013, cliquez ici.

Principaux résultats pour le trimestre se terminant le 31 mars 2026 :

Les actifs des régimes de retraite ont diminué de 0,9 pour cent au cours du premier trimestre de 2026.





Le rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada a augmenté de trois points de base (pb) par rapport au taux du trimestre précédent, tandis que les écarts de crédit ont augmenté de six points de base. Cette combinaison a entraîné une augmentation du taux d'actualisation de neuf points de base, à 4,78 pour cent.

« Le premier trimestre de 2026 a été volatil, avec de forts rendements boursiers en janvier et février, suivis de baisses en mars dans un contexte géopolitique tendu », a déclaré Jason Malone, associé exécutif et chef de l'équipe investissement au Canada. « Malgré cet environnement, les niveaux de capitalisation sont demeurés relativement stables, avec une baisse de seulement un pour cent. Cependant, avec l'incertitude qui pourrait se poursuivre en 2026, les promoteurs de régimes devraient continuer à rechercher des stratégies qui offriront de meilleurs résultats. »

À propos d'Aon

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SOURCE Aon plc