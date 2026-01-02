TORONTO, 2 janvier 2026 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan, a annoncé aujourd'hui que le ratio de capitalisation global des régimes de retraite canadiens de l'indice composé S&P/TSX a augmenté pour atteindre 112,6 pour cent, comparativement à 111,9 pour cent à la fin du dernier trimestre, selon l'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon. À la même date l'année dernière, il était de 107,5 pour cent.

L'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon calcule l'état global de capitalisation sur une base comptable pour les sociétés de l'indice composé S&P/TSX qui offrent des régimes à prestations déterminées. Pour accéder au suivi interactif d'Aon, qui recueille ces données depuis 2013, cliquez ici.

Principaux résultats pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2025 :

Les actifs des caisses de retraite ont augmenté de 0,6 pour cent au cours du quatrième trimestre de 2025.

Le rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada a augmenté de 18 points de base (pb) par rapport au taux du trimestre précédent, tandis que les écarts de crédit ont diminué de 7 pb. Cette combinaison a entraîné une augmentation du taux d'actualisation de 11 points de base, à 4,69 pour cent.

« Les régimes de retraite ont affiché un rendement solide en 2025 », a déclaré Jason Malone, associé exécutif, Solutions pour le patrimoine au Canada. « Ce rendement a été réalisé malgré la forte volatilité et l'incertitude qui ont marqué l'année pour les investisseurs. Les promoteurs de régimes continuent de faire preuve de résilience et de réfléchir à la manière dont ils peuvent protéger leurs régimes contre l'incertitude qui persistera en 2026. »

